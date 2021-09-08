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    19:00, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Годовалые близнецы выпали из окна в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Согласно статистике, в городе Атырау ежегодно от падения из окон погибает около 5-6 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УЧС города Атырау.

    «5 сентября 2021 года в г.Атырау произошел несчастный случай. С 3 этажа многоэтажного жилого дома в мкр. Береке выпали 2 детей - несовершеннолетние близнецы 2020 г.р. Во время инцидента мама двоих детей была на работе, а папа спал. К сожалению на окнах квартиры не были установлены решётки. Один из близнецов скончался в больнице, состояние второго пока не известно, в данный момент находится в больнице», - сообщили в ведомстве.

    ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

    • Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.

    • Во время проветривания открывайте форточки. Если Вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.

    • Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.

    • Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

    • Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

    • Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.

    • Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

    Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

    Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

    Мебель, включая кровати, необходимо отодвинуть от окон, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник.

    Только максимальное внимание родителей к своим детям поможет предотвратить трагедию. Помните, здоровье и жизнь детей в ваших руках.


    Теги:
    Атырауская область МЧС Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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