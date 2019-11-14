Годовалого ребенка вызволили из запертой квартиры на 10-м этаже в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные спасатели вызволили годовалого ребенка, запершегося в квартире на 10-м этаже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

Вчера в 16.03 в экстренную службу 112 поступил звонок о том, что маленький ребёнок остался один взаперти в квартире на 10-м этаже ЖК «Батыр». Спасатели незамедлительно приступили к спасательной операции. Командиром отделения СПЧ-5 К. Тулеубаевым к балкону квартиры была установлена автолестница, после чего спасатели оперативно-спасательного отряда Б. Идрисов, С. Есентемиров и А. Сатывалдыев произвели вскрытие двери балкона. Ребёнок был благополучно спасен и передан маме.

Как выяснилось, мама вышла в коридор, чтобы вызвать лифт для спуска двух своих старших детей, когда оставшийся дома ребёнок в возрасте 1 года 3 месяцев захлопнул дверь. В панике женщина обратилась к соседям и позвонила в службу 112. Находившуюся в шоковом состоянии женщину успокоили прибывшие в считанные минуты спасатели.

Мама спасенной девочки выразила огромную благодарность столичным спасателям за оперативное прибытие и спасение ребёнка: «Большое человеческое спасибо вам за то, что вы есть, что помогаете людям в трудной ситуации. Спасибо за ваш труд, профессионализм и отзывчивость. Сегодня я избежала большой трагедии, если бы не вовремя прибывшие спасатели, неизвестно что меня ожидало бы».