Годовалого ребенка спасли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее спасли годовалого ребенка, который оказался в заблокированной квартире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В ДЧС ВКО сообщили, что по улице Б. Момышулы малолетний ребенок остался в заблокированной квартире.

По прибытию на место происшествия спасатели СПЧ-2 с помощью альпинистского снаряжения спустились с пятого этажа в открытое окно третьего этажа и проникли в квартиру, а после открыли дверь изнутри. В квартире находился ребенок, 2020 года рождения.

ДЧС ВКО напоминает не оставляйте детей без присмотра.