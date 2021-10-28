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    19:13, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Годовалого ребенка спасли в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее спасли годовалого ребенка, который оказался в заблокированной квартире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В ДЧС ВКО сообщили, что по улице Б. Момышулы малолетний ребенок остался в заблокированной квартире.

    По прибытию на место происшествия спасатели СПЧ-2 с помощью альпинистского снаряжения спустились с пятого этажа в открытое окно третьего этажа и проникли в квартиру, а после открыли дверь изнутри. В квартире находился ребенок, 2020 года рождения.

    ДЧС ВКО напоминает не оставляйте детей без присмотра.

    Теги:
    МЧС Спасение Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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