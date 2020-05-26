Годовалая девочка заболела коронавирусом в Акмолинской области

АКМОЛ. КАЗИНФОРМ – У годовалой девочки, родившейся в селе Талапкер Целиноградского района, подтвердилась коронавирусная инфекция, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области.

По информации ведомства, в Акмолинской области коронавирусная инфекция подтвердилась при лабораторном обследовании годовалой девочки из села Талапкер Целиноградского района. Положительный результат на COVID-19 на данный момент уже дали пробы 147 жителей Акмолинской области.

«Маленькая пациентка инфицирована в домашнем очаге, связана с близким родственным контактом, по цепочке заражения из города Нур-Султана. Симптоматическое лечение, согласно клиническому протоколу, будет проводиться в Акмолинском областном противотуберкулезном диспансере. Противоэпидемические мероприятия по установленным санитарно-эпидемиологическим расследованием очагам заражения и контактным лицам будут проведены, согласно утвержденным алгоритмам. Расследование будет продолжено», - отметили в ведомстве.

В стационарах области находятся 167 пациентов, в том числе в провизорном стационаре – 18, карантинном – 124, инфекционном – 25. На домашнем карантине – 664 человека.

Случай заражения девочки являются 147-м фактом заражения коронавирусной инфекцией в Акмолинской области. 129 случаев зарегистрировано в Целиноградском районе, остальные распределились между городом Кокшетау, Аршалынским, Шортандинским, Егиндыкольским, Есильским и Аккольским районами.