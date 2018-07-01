Годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Жамбылской области
19 Июля 2018 16:28 319
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел в военном поселке Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.
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«18 июля в 18:00 в поселке городского типа Гвардейский Кордайского района из окна второго этажа пятиэтажного жилого дома выпала годовалая девочка. Она госпитализирована в районную больницу», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В департаменте по ЧС Жамбылской области уточнили, что несчастный случай произошел по недосмотру родителей, а жилой дом - здание общежития № 1.
Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия,
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