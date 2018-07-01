Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 28 °С
Алматы: 31 °С
USD 344.58 EUR 400.51
RUB 5.47 CNY 51.30
Скачать

Годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Жамбылской области

19 Июля 2018 16:28 319
Поделиться:
Годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел в военном поселке Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

Новости по теме

Площадь пожара в заповеднике на Каспии достигла 35 га
Полицейские попали в ДТП на трассе в Карагандинской области 160 человек отравились шаурмой в Туве

«18 июля в 18:00 в поселке городского типа Гвардейский Кордайского района из окна второго этажа пятиэтажного жилого дома выпала годовалая девочка. Она госпитализирована в районную больницу», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В департаменте по ЧС Жамбылской области уточнили, что несчастный случай произошел по недосмотру родителей, а жилой дом - здание общежития № 1.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив