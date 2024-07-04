Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин в эксклюзивном интервью для Kazinform рассказал о том, какие итоговые документы будут подписаны на Астанинском саммите, стоит ли в дальнейшем ожидать расширения Организации, а также о планах по реформированию ШОС и оптимизации ее деятельности.

— Как известно, в этом году Казахстан как председатель в ШОС будет принимать Саммит глав государств-членов Организации в Астане в июле этого года. Каковы Ваши ожидания от Астанинского саммита? Какие итоговые документы будут подписаны?

— В течение последнего года при поддержке действующего председателя Республики Казахстан Секретариат ШОС оказывает содействие государствам-членам в интенсивной подготовке к 24-му заседанию Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС, которое состоится 4 июля в Астане. В настоящее время подготовка к саммиту идет полным ходом и близится к завершению. Мы уверены, что заседание СГГ в Астане станет очередным плодотворным, прагматичным и успешным саммитом в истории ШОС, придав новый импульс здоровому и динамичному развитию Организации на фоне нестабильной и сложной международной обстановки.

С политической точки зрения, наряду с принятием «Астанинской декларации», ожидаем, что главы государств-членов ШОС рассмотрят солидный пакет принципиально новых документов, таких как документ, предложенный Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на прошлогоднем саммите Инициатива «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», и узбекский проект «Заявление Совета глав государств-членов ШОС о принципах добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС».

Сотрудничество в области безопасности является приоритетным направлением, которое настойчиво и непрерывно укрепляется с момента создания ШОС. Ожидается, что на заседании СГГ будут достигнуты новые договоренности по вопросам сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, борьба с «тремя силами зла», антинаркотическая деятельность, пресечение трансграничной организованной преступности, а также обеспечение информационной безопасности.

Торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные обмены привлекают все больше внимания и ожиданий со стороны лидеров и народов государств-членов. На саммите будет рассмотрено сотрудничество в таких ключевых областях, как стратегия поэтапного развития Организации, энергетика, инвестиции и финансирование, охрана окружающей среды и экология, а также туризм.

Развитие ШОС — направление, которому государства-члены придают большое значение, и находится в центре внимания всех сторон. Главы государств рассмотрят доклад Генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС за 2023–2024 гг. и вопрос о принятии нового государства-члена, обсудят вопросы укрепления сотрудничества со странами «семьи ШОС», а также решение Самаркандского саммита о совершенствовании деятельности ШОС. Кроме того, в связи с истечением срока полномочий руководителей двух постоянно действующих органов ШОС, СГГ примет решения о назначении Генерального секретаря и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры на новый срок.

Ожидаем интересную и содержательную дискуссию в ходе встречи в новаторском формате «ШОС+» на тему «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию» с участием государства-наблюдателя ШОС — Монголии, руководителей стран в качестве гостей председательствующей стороны — Азербайджанской Республики, Государства Катар, Объединенных Арабских Эмиратов, Турецкой Республики и Туркменистана, а также Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, руководителей исполнительных органов СНГ, ОЭС, СМВДА, ОДКБ и ЕАЭС, Генерального директора Исламской Организации по продовольственной безопасности. Встреча в таком формате состоится впервые за долгое время.

Указанное мероприятие является последним заседанием органов ШОС в рамках казахстанского председательства в Организации, которое, как мы убеждены, партнеры проведут на высоком профессиональном уровне. Со своей стороны Секретариат готов оказать государствам-членам максимальное содействие, необходимое коллегам при организации встречи на высшем уровне в рамках ШОС.

— В рамках председательства Казахстана в ШОС 2024 год был объявлен Годом экологии. Расскажите, пожалуйста, подробнее о текущих проектах и перспективах экологического сотрудничества государств-членов ШОС? Как Вы рассматриваете сотрудничество между государствами в сфере водосбережения?

— В настоящее время глобальное изменение климата усугубляется, экологические катастрофы происходят все чаще и чаще по всему миру, представляя собой все более серьезную угрозу и вызов развитию и безопасности всех стран. На пространстве ШОС мы также сталкиваемся с рядом актуальных угроз и вызовов, таких как нехватка и неравномерное распределение водных ресурсов, наводнения и паводки, опустынивание и засоление земель, экологический кризис Аральского моря и частые экстремальные погодные условия. Поэтому ШОС твердо придерживается курса на устойчивое развитие, придает большое значение сотрудничеству в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и изменения климата, рационального природопользования.

Эти важные направления отражены в Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды государств-членов ШОС и Плане мероприятий по ее реализации, которые заложили прочную правовую базу для развития экологического сотрудничества в рамках Организации.

В период казахстанского председательства в ШОС придается важное значение продвижению экологической повестки нашей Организации, ведется интенсивная работа по обращению внимания мирового сообщества к экологическим проблемам. По инициативе казахстанской стороны государства-члены наращивают содержательное взаимодействие и реализовывают различные проекты в таких сферах, как научно-техническое сотрудничество, образование и подготовка кадров, обмен информацией и опытом, «зеленое» финансирование в сферах охраны и мониторинга окружающей среды, экологическая безопасность, биоразнообразие, изменение климата, управление отходами, энергосбережение и сокращение выбросов.

В целях реализации Плана мероприятий «Года экологии ШОС», принятого 26 октября 2023 года на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Бишкеке, организованы мероприятия различного характера, как «круглые столы», семинары, интерактивные игры, экологические акции, образовательные лекции, которые направлены на расширение договоренностей экологического сотрудничества в интересах устойчивого и зеленого развития пространства ШОС.

Секретариат ШОС тоже вносит вклад в реализацию инициатив государств-членов ШОС по развитию взаимодействия по охране окружающей среды. При нашем содействии в декабре 2023 года проведена Молодежная конференция «Модель ШОС» на тему «На пути к зеленой экономике: стратегии устойчивого развития в регионе ШОС», а в апреле 2024 года — Интерактивная игра «Модель ШОС» на тему «Глобальное изменение климата». В феврале 2024 года с нашим участием проведен круглый стол на тему «Экологическая безопасность в государствах-членах ШОС».

В целях реализации решения об учреждении 2024 года «Годом экологии ШОС», 8 июля 2024 года в городе Циндао (провинция Шаньдун, КНР) на полях Форума стран ШОС по «зеленому» развитию мы организовываем Подфорум «Год экологии ШОС 2024», который включает две панельные сессии на темы: «Основные экологические вызовы и практический опыт стран ШОС по их преодолению» и «Усилия стран ШОС по управлению глобальным биоразнообразием». Убежден, что данный форум создаст новую платформу и возможности для обсуждения экологического сотрудничества между государствами-членами.

Водосбережение является одним из самых важных и приоритетных направлений экологического и природоохранного сотрудничества ШОС. Государства-члены ШОС в той или иной степени сталкиваются с проблемами нехватки водных ресурсов, их неравномерного распределения и загрязнения. Водосбережение влияет на основы процветания и стабильности пространства ШОС. Государства-члены придают этому вопросу большое значение и представляют его на рассмотрение и решение на высшем уровне.

Ожидается, что в рамках предстоящего заседания СГГ ШОС в Астане будет принято Заявление СГГ ШОС «Об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии». В документе отмечена необходимость уделять повышенное внимание устойчивому развитию и рациональному использованию водных ресурсов, их интегрированного управления, актуальность пропаганды эффективного и рационального водопользования, а также необходимость расширения сотрудничества и партнерства в области обеспечения доступа к безопасной питьевой воде, санитарии и гигиене для всех.

Согласованы и утверждены несколько проектов документов в сфере экологии и охраны окружающей среды, которые затрагивают широкий спектр взаимодействия в этой области. В этих документах указаны направления реализации «зеленого» устойчивого развития на пространстве ШОС и разработаны меры, которые были и остаются весьма эффективными.

В целом, данная инициатива актуальна на фоне существующих экологических проблем планетарного масштаба, связанных с изменением климата и его губительными последствиями.

Государства-члены уделяют повышенное внимание работе по распространению передовых водосберегающих и оросительных технологий на пространстве ШОС.

В 2019 году по инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина была создана Демонстрационная база ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям в г. Янлине (провинция Шэньси, КНР), которая за последние пять лет сыграла важную роль в распространении внедрения передовых китайских водосберегающих, ирригационных и других сельскохозяйственных технологий на пространстве ШОС, внеся весомый вклад в сохранение водных ресурсов и обеспечение продовольственной безопасности в государствах-членах.

Кроме того, ШОС придает большое значение международному сотрудничеству в области охраны и использования водных ресурсов. Секретариат ШОС подписал Меморандум о взаимопонимании с ФАО, одним из ключевых элементов которого является осуществление обмена и сотрудничества в области устойчивого управления водными ресурсами. Недавно я принял участие в Третьей Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018–2028 гг.» в городе Душанбе, которая была организована Республикой Таджикистан. Мероприятие получило высокую оценку международного сообщества, включая государств-членов ШОС.

— Город Алматы объявлен «Туристической и культурной столицей ШОС» на период председательства Казахстана в Организации? Как Вы оцениваете развитие сотрудничества между странами участницами ШОС в области туризма и перспективы туристического потенциала на «шосовском пространстве»?

— Культурное взаимодействие и туристическое сотрудничество как одно из приоритетных направлений деятельности государств-членов ШОС играют незаменимую роль в содействии сближению народов и развитию экономики дружественных стран.

2023 год был объявлен Годом туризма ШОС. Действующий председатель Республика Казахстан придает большое значение сотрудничеству в сфере культуры и туризма. В рамках Плана мероприятий по проведению Года туризма ШОС и Плана мероприятий по реализации программы «Алматы — туристическая и культурная столица ШОС» организовано более 20 культурных и туристических мероприятий, в том числе Международный туристский Форум ШОС, Международный музыкальный фестиваль «Азия Дауысы», Международный гостиничный форум, Балет Globe, Кубок ШОС по шахматам. Эти мероприятия способствовали формированию культурно-туристического бренда казахстанской стороны и ШОС в целом, а также сыграли важную роль в дальнейшем обогащении культурно-туристического сотрудничества ШОС.

В ноябре прошлого года Секретариат ШОС совместно с Народным правительством СУАР в городе Урумчи провел «Форум ШОС 2023 — „Год туризма“. Данное мероприятие послужило важной платформой для обсуждения инициатив по развитию взаимодействия между странами ШОС в сфере туризма и раскрытия туристического потенциала нашего региона.

24 мая 2024 года в Алматы состоялась очередная Встреча руководителей туристских администраций государств-членов ШОС, в которой я принял личное участие. По итогам заседания был принят Совместный план действий ШОС в сфере туризма на период 2024–2025 гг., который представляет собой конкретную дорожную карту для государств-членов ШОС по дальнейшему открытию, изучению, углублению и совершенствованию направлений туристического сотрудничества. Мы убеждены, что совместными усилиями государств-членов туристическое сотрудничество ШОС получит бурное развитие, а наши народы ощутят преимущества и выгоды от сотрудничества ШОС.

Ожидается, что на предстоящем саммите ШОС в Астане будет принято решение о присвоении городу Циндао статуса «Культурная и туристическая столица ШОС». Циндао — это исторический город с богатым культурным наследием и крупный современный порт Китая. Мы уверены, что китайская сторона организует в Циндао ряд культурных и туристических мероприятий на высоком профессиональном уровне, которые помогут туристическому сотрудничеству ШОС выйти на новый уровень.

— В последнее время на площадках мероприятий ШОС говорится о важности дальнейшего реформирования Организации и оптимизации ее деятельности. Как обстоят дела в этом направлении? Будут ли затронуты эти аспекты в ходе предстоящего заседания СГГ ШОС в Астане?

— С момента создания ШОС прошло более двух десятилетий, за которые были достигнуты значительные успехи во всех областях и произошли серьезные изменения в международной обстановке. Как Вы отметили, государства-члены рассматривают совершенствование деятельности ШОС как одну из ключевых задач и прилагают все усилия для ее продвижения. Работа в этом направлении ведется на уровне СГГ, СГП, СМИД и других важных механизмов Организации.

Указанный процесс был запущен в 2022 году, когда на Самаркандском саммите главы государств-членов приняли решение о совершенствовании деятельности ШОС. Секретариат ШОС как основной исполнительный орган Организации активно выполняет поручения лидеров государств-членов, после Самаркандского саммита выдвинул предложения по совершенствованию работы ШОС.

В марте 2023 года в Астане под председательством казахстанской стороны состоялись первые экспертные консультации по этой теме, по итогам которых принято решение о передаче последующего рассмотрения этой работы на заседаниях Совета национальных координаторов, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-членов.

В настоящее время государства-члены ШОС достигли ряда важных договоренностей по этому вопросу и продвигают соответствующую работу по намеченному плану. Поскольку эта работа еще продолжается, я пока не могу раскрывать все детали. Однако я уверен, что совместными усилиями государств-членов мы сможем разработать перспективный и конструктивный план модернизации и реформирования ШОС, который поможет нашей Организации идти в ногу со временем и приносить больше пользы народам государств-членов.

— На Астанинском саммите ожидается придание полноправного членства Беларуси в ШОС. Есть ли дальнейшие планы по расширению Организации?

— Процесс вступления Республики Беларусь в ШОС в качестве полноправного члена был запущен на Самаркандском саммите в 2022 году. Ожидается, что этот процесс будет завершен на предстоящем саммите в Астане, где Республика Беларусь станет 10-м государством-членом Организации.

На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности Организации.

Хотел бы подчеркнуть, что расширение членства в ШОС — это не цель, преследуемая ШОС, а объективный результат развития сотрудничества ШОС в различных областях, прямое отражение универсальности и привлекательности принципов и целей Организации. Убежден, что расширение ШОС придаст важный импульс тенденции к многополярности в современном мире, а также позволит ШОС играть более важную роль в международных и региональных делах.

— Как Вы оцениваете роль ШОС в деле укрепления Центрально-Азиатского региона?

— Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, четыре страны Центральной Азии, являются странами-основателями ШОС, движущими силами и активными участниками ее развития, внося значительный вклад в дальнейшее углубление сотрудничества Организации в различных областях.

Статус Центральной Азии как «ядра ШОС» закреплен в Душанбинской декларации, Самаркандской декларации, Нью-Делийской декларации и других важных документах ШОС. В документах подчеркнуто, что государства-члены поддерживают усилия центральноазиатских государств, направленные на обеспечение мира, безопасности и стабильности в своих странах и в регионе в целом, выступают за активную роль ШОС в дальнейшем укреплении стабильности и социально-экономического развития этого региона. Это консенсус государств-членов ШОС относительно стратегического статуса Центрально-Азиатского региона и его роли на пространстве ШОС.

Стабильность и экономическое развитие в Центральной Азии — это гарантия безопасности и процветания стран ШОС, где приветствуется двустороннее и многостороннее сотрудничество между странами Центральной Азии и другими государствами на разных уровнях, в разных форматах и разных областях. Мы ожидаем от стран Центральной Азии более активной поддержки развития ШОС, укрепления обменов и сотрудничества с другими странами «семьи ШОС», углубления интеграции интересов стран и достижения взаимовыгодных результатов, что в свою очередь будет способствовать развитию ШОС и укреплению ее авторитета и влияния на международной арене.