Года на решение проблемы с регистрацией автомобиля достаточно – Берик Шамишев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Год на решение проблемы с регистрацией автомобиля с иностранными номерами - срок достаточный, считает атырауский водитель Берик Шамиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я купил свой автомобиль этим летом в Атырау за 1 млн. 800 тысяч тенге. Состояние отличное. 2012 года выпуска. За такую сумму у нас такую машину просто не найти. Документы оформлены на прежнего хозяина, у меня генеральная доверенность. О машине давно мечтал: детей в школу возить, на кружки, так как мы живем за городом, а купить новый автомобиль очень дорого. Когда услышал, что привозят машины таким путем, очень обрадовался и воспользовался подвернувшимся случаем», - рассказал историю покупки своей машины Берик Шамиев.

По ее словам, когда в начале года прозвучала новость о том, что все автовладельцы должны срочно уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор, это стало для семьи шоком.

«Очень расстроился, потому что это дорого для нас найти сразу такие деньги. Мы с женой каждый день стали следить за новостями и когда наш Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что у нас есть время сделать это до 1 марта 2021 года, то передохнули с облегчением. Теперь есть время подумать о своих дальнейших действиях: либо собрать нужную сумму, либо поехать обратно и продать там авто», - поделился Берик Шамиев.