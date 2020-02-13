Год волонтера торжественно открыли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском Доме Дружбы состоялось торжественное открытие Года волонтера под девизом «Волонтер - это образ жизни». Мероприятие было также посвящено 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном открытии приняли участие руководители общественных организаций, управлений образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, координации занятости и социальных программ, представители ДЧС и ДП Карагандинской области, а так же деятели волонтерских движений из разных городов и районов области, таких как «VolteQ», «Шаңырақ», Филиал Лиги волонтеров Казахстана при АНК, Военно-патриотический клуб «Жас сарбаз», Центр волонтерского движения города Сарани, «АбайТеам», «Unusualstars» и многих других.

До начала мероприятия в атриуме Дома Дружбы была открыта выставка специального оборудования оперативных служб ДЧС Карагандинской области, а также агитационных материалов по линии предупреждения ЧС. Здесь можно было ознакомиться с деятельностью служб Департамента и увидеть водолазное и спасательное снаряжение, боевую одежду пожарного, дыхательный аппарат, теплоотражательный костюм, манекен для проведения реанимации, медицинскую укладку, вакуумные и пневмошины и многое другое. Чтобы почувствовать себя настоящими спасателями, волонтеры примерили представленное снаряжение.

После торжественной части представители ДЧС Карагандинской области совместно с сотрудниками Оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф провели обучающий семинар на тему: «Роль волонтерства в предупреждении ЧС и ликвидации их последствий».

«Волонтерство в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах имеет под собой высоконравственную основу - естественное желание людей помогать друг другу. Результатом становятся спасенные жизни и безопасность граждан», - сказал заместитель начальника УСРБиКОГЗ ДЧС полковник гражданской защиты Ербол Байгазиев.

В ходе семинара сотрудники гражданской защиты рассказали и показали волонтерам, как оказывать первую доврачебную помощь и действовать при пожарах и наводнениях. Мероприятие проходило в форме оживленной беседы. В зале волонтерам раздали микрофоны, и каждый желающий мог задать свой вопрос на тему семинара. В рамках мероприятия были показаны видеоролики «Первичные средства пожаротушения», «Меры пожарной безопасности в отопительный период», проведена отработка практических действий в случае ЧС.