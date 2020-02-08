Год волонтера: 13 благотворительных магазинов действуют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О благотворительной деятельности, о проекте волонтеров «Қамқор» и планах на Год волонтера в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в управлении по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области.

- В минувший 2019 Год молодежи в нашей области был запущен благотворительный проект волонтеров «Қамқор», – рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области Серикбол Бериккожа. - В качестве продолжения Года молодежи этот год был объявлен Годом волонтера. И мы продолжили работу в этом направлении. Цель этого проекта состоит в том, чтобы развить дальше волонтерское движение в регионе, сформировать у молодежи такие качества, как доброта и милосердие, вовлекать школьников, студентов, работающую молодежь в благотворительную деятельность. С 2019 года в рамках проекта «Қамқор» работа волонтеров направлена на оказание социальной поддержки малообеспеченным семьям региона. Волонтеры ведут адресную работу, выявляют семьи, нуждающиеся в заботе и поддержке. На эти цели в минувшем году было выделено 15 миллионов тенге.

- Сколько молодых волонтеров участвуют в благотворительной деятельности в Жамбылской области?

- Сегодня в регионе сформировалась довольно значительная группа молодых людей, занимающихся волонтерской работой. В Таразе действуют порядка 600 молодых людей, в районах – 1 250 волонтеров. Прежде чем приступить к работе, с будущими волонтерами в Городском доме культуры Тараза, в высших учебных заведениях, в областном центре внешкольных мероприятий провели обучающие занятия, на которых разъяснили смысл и цель волонтерского движения, рассказали о видах волонтерской работы.

В рамках проекта «Қамқор» в прошлом году в области открылись три благотворительных магазина, в этом году по области действуют уже 13 благотворительных магазинов. В Таразе в пяти наиболее популярных торговых центрах установлены специальные ящики для приема от населения одежды и предметов быта. С начала года через эти магазины волонтеры помогали распределить около трех тонн одежды и предметов быта среди одной тысячи семей. Сейчас здесь в специальном фонде собрано около 3,5 тонны одежды.

- Чем еще, кроме сбора и раздачи одежды, занимаются волонтеры?

- В рамках проектов «Тағзым» и «Асар» волонтеры регулярно проводят работы по санитарной очистке в доме престарелых, оказывают помощь по домашнему хозяйству пожилым, одиноким людям. В минувшем году в праздник Наурыз и ко дню «Мейірім» в рамках благотворительного проекта волонтеров «Қамқор» была оказана помощь малообеспеченным семьям, в том числе многодетным семьям, многодетным одиноким матерям, семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями, малообеспеченным семьям, арендующим квартиры, одиноким пожилым людям. В набор привезенных им продуктов питания входили мука, растительное масло, сахар, чай, крупы.

Проводится и аналитическая работа по социальному мониторингу состояния общества, анализ социального самочувствия. Начиная с прошлого года, волонтерские группы ведут работу по выявлению социального положения семей для составления социальной карты малообеспеченных и многодетных семей Жамбылской области. Всего в области проанализировано социальное положение 248 844 семей.

Также в рамках проекта совместно с благотворительным фондом «Харекет» десяти нуждающимся семьям предоставлены квартиры. Три семьи в Байзакском районе получили жилье, две – в Таласском, две – в Рыскуловском районе, две семьи в Таразе и одна в Шуском районе. Совместно с фондом «Өркениет» запущен проект «Жарқын болашақ». В рамках этого проекта сорок детей из малообеспеченных семей, обучающихся в выпускных 11-х классах, бесплатно могут заниматься на курсах по подготовке к Единому национальному тестированию.

Отмечу, что аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов на недавнем совещании заметил, что в проведении молодежной политики не стоит увлекаться проведением ненужных семинаров и флеш-мобов. Действительно, это вчерашний день и пустая трата бюджетных средств. Сегодня нужны такие мероприятия, которые бы могли иметь конкретную ценность для общества, приносили бы пользу людям. Должно быть развитие на перспективу, чтобы это было ощутимо для наших граждан, польза конкретным людям. Сегодня нужно принимать активное участие в благотворительных акциях, помогать тем, кто нуждается в подобной помощи, заниматься профилактикой правонарушений среди подрастающего поколения, воспитывать молодежь, развивать у них деловую активность, уважение к культуре и традициям своего народа.

- Спасибо за беседу!



