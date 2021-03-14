Год в условиях коронавируса - медсестра Нур-Султана рассказала о работе в карантинном стационаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старшая медсестра круглосуточного стационара кожно-грибкового отделения №2 Многопрофильной городской больницы №3 Алия Шерниязовна Таджибаева работала в стационаре «Рамада Плаза» с момента его открытия, как карантинного, с марта 2020 года. Затем он был перепрофилирован под провизорный, а с июля стал инфекционным. Алия Шерниязовна отработала там по июль 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

«Летом у нас был очень большой поток пациентов. Были разные пациенты по возрасту. Некоторые поступали в плачевном состоянии, в пессимистичном настроении. Они звонили родным и уже прощались с этим миром и родственниками. И от нашей работы зависело очень многое: не только соблюдение протоколов лечения, правильное соблюдение назначений врачей, но и эмоциональный настрой. Старались к каждому пациенту найти подход, поднимали их дух, их настроение. Ведь у каждого пациента - свой характер. Нет людей с легкими характерами. Кроме того, ведь мы, медработники – мы не роботы, мы тоже люди, у нас тоже есть эмоции, свои семьи, свои заботы. Но мы были на рабочем месте. А как тяжело было в противозащитных костюмах, они не пропускали воздух, в них было очень тяжело работать. Но мы выстояли», - рассказывает медсестра.

Многие пациенты поступали в тяжелом состоянии, с одышкой. При необходимости таким пациентам подключали ИВЛ. Немаловажную роли играла дыхательная гимнастика, которую организовывали в палатах медсестры.

«На плечи медицинских сестер легла большая ответственность. Весь процесс лечения нужно было проследить, вовремя дать лекарства, сделать инъекции, поставить системы, сделать мониторинг артериального давления, измерить температуру, определить сатурацию. Были сложные пациенты в тяжелом состоянии, которые требовали постоянного мониторинга. Это очень трудоемкая работа. Необходимо в своей смене отработать на 100%, выложить душу. Ни минуты покоя не было у медсестер: нужно было контролировать и своевременно выполнять все назначения врачей», - отметила она.

В профессии Алия Таджибаева - 23 года. С 2008 года она работает в МГБ №3.

«Когда я приехала в Казахстан, раскидала везде резюме, но обратной связи было очень мало. А из МГБ №3 мне ответили почти сразу – на второй день. Когда я сюда пришла, мне как-то понравилось все – и коллектив, и атмосфера. И через несколько дней я вышла на работу в МГБ №3, чему сейчас очень рада – я нашла здесь и коллег, и друзей», - поделилась она.

Отметим, что с марта по июль 2020 года в «Рамада Плаза» было пролечено более 5 тыс. пациентов.