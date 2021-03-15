Год в борьбе с пандемией: какие меры предпринимались в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Уже год Казахстан живет в новых обстоятельствах, в условиях пандемии коронавируса. 2020 год стал настоящим испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и других жизнеобеспечивающих систем. Первые случаи заражения в Казахстане были зарегистрированы 13 марта. В Восточном Казахстане начали предприниматься активные действия по недопущению распространения коронавируса в регионе, передает МИА «Казинформ» на Информационный центр ВКО.

На территории области был создан региональный штаб, который возглавил аким ВКО Даниал Ахметов. Многие больницы области были перепрофилированы под ковид-госпитали, а санатории под карантинные стационары.

15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения на территории республики, который впоследствии был продлен до 1 мая. Тогда закрылись все школы и колледжи, были отменены все массовые мероприятия, остановилась работа объектов сферы услуг, деятельность крупных торговых объектов, за исключением продовольственных точек.

Первые случаи заражения коронавирусом в Восточном регионе были зарегистрированы 28 марта. Власти понимали, что победить вирус будет не так-то просто, для медиков все было новое – неизвестная инфекция, только что разработанные методики борьбы с ней, повышенные меры безопасности, небывалый наплыв больных. Тогда были предприняты колоссальные усилия, мобилизована вся государственная инфраструктура, чтобы не допустить массовых заражений, смертей, поддержать тех, кто остался без работы из-за временных ограничений функционирования некоторых предприятий, снять социальную напряженность.

Первое и самое необходимое, что было сделано в Восточном Казахстане, это укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. За год было приобретено 174 аппарата ИВЛ, в том числе 2 детских, 10 рентген-аппаратов, 3 ЭКМО, 3 компьютерных томографа, 216 автомобилей скорой помощи, укомплектованных современным оборудованием. Для оказания качественной и своевременной помощи в области подготовили 41 инфекционный стационар, организовали свыше 6 тысяч койко-мест с полным медицинским оснащением. К слову, количество развернутых коек с момента регистрации первого случая КВИ увеличилось в 12 раз, а количество реанимационных коек – в 11 раз. Кроме того, в 12 медицинских организациях ВКО была проведена дополнительная централизация кислородных магистралей и установка кислородных станций.

Чтобы оказать медицинскую и консультативную помощь в лечении коронавирусной инфекции по приглашению акима области Даниала Ахметова в Восточный Казахстан приезжали врачи из Республики Татарстан. Безусловно, одним из главных событий стало открытие в Усть-Каменогорске высокотехнологичного пульмонологического центра, где по последнему слову техники оборудованы палаты интенсивной терапии, реанимации, диагностическое отделение.

Для увеличения охвата населения и доступности ПЦР-исследований начали открываться новые лаборатории в Усть-Каменогорске, Семее, Курчумском, Урджарском районах. Сейчас область располагает 22 лабораториями общей мощностью 16 тысяч проб в сутки. А для контроля за эпидемиологической ситуацией и принятия оперативных мер в регионе был создан уникальный Центр локализации очагов.

И поскольку весь мир впервые столкнулся с коронавирусом, не было сведений о способах лечения. Сейчас больных с легкой и средней степенью тяжести протекания коронавирусной инфекции успешно лечат препаратом «Фавипиравир». Также врачи области активно заготавливают иммунную плазму. В донорском банке имеется более 4 тысяч доз плазмы, около тысячи доз перелито пациентам.

Чтобы снять социальную напряженность во время чрезвычайного положения принимались все необходимые меры по бесперебойному обеспечению продовольственными товарами торговых объектов области. Также почти 158 тысяч жителей Восточного Казахстана получили компенсацию на оплату коммунальных услуг за два месяца, больше 90 тысяч граждан по области получали социальную выплату в размере 42 500 тенге, свыше 44 тысяч жителей региона получили адресную помощь в рамках республиканской акции «Біз біргеміз!».

В начале пандемии коронавируса, когда школьники перешли на дистанционное обучение, детей обеспечили компьютерами. Для этого было приобретено 34 тысячи единиц техники. К сети интернет было подключено более 90 процентов общего контингента учащихся, а 6 процентов детей получили роутеры.

Сейчас же в регионе по-прежнему идет напряженная борьба, чтобы не допустить массовых заражений. С момента начала пандемии в области было выявлено свыше 21 тысячи случаев заболевания COVID-19. По-прежнему есть сложные, тяжелые пациенты, но врачи научились их спасать. Наконец появился способ вернуться к обычной жизни благодаря изобретенной вакцине. С 1 февраля в Казахстане начали делать прививки от коронавируса. В Восточном регионе уже 1300 врачей, находящихся на передовой в борьбе с пандемией, получили вакцину. До конца марта прививку от вируса начнут ставить педагоги и полицейские. Ожидается, что к концу этого года в стране будет вакцинировано 6 млн человек и все мы сможем постепенно вернуться к привычной жизни.



