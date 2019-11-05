Год тюрьмы добавил осужденному акиму суд Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский областной суд отменил обвинительный приговор в отношении акима Ашибулакского сельского округа Илийского района Серика Кузембаева и вынес ему новый, более строгий приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговор отменен в связи с существенным нарушением Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а именно нарушением тайны совещательной комнаты. Судебной коллегией по уголовным делам областного суда вынесен новый обвинительный приговор», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Серик Кузембаев был признан виновным в покушении на получение взятки в сумме 3,6 млн тенге, группой лиц, по предварительному сговору, ему была назначена мера наказания - 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Под стражу он был взят в зале суда.

По материалам дела, в мае 2018 года заявительница Ж. обратилась к сотруднице Ашибулакского сельского округа Илийского района А. Туралиной в оказании содействия в получении земельного участка для своих детей. Последняя сообщила об этом акиму Кузембаеву. Они договорились выделить заявительнице четыре участка земли по 6 соток каждый, на общую сумму 3, 6 млн тенге.

При получении указанной суммы, А. Туралина была задержана сотрудниками Антикоррупционной службы Алматинской области. В дальнейшем постановлением следователя ее освободили от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

На досудебном расследовании Кузембаев дал показания, что эти деньги он хотел использовать по программе «Рухани жаңғыру».

Вина Кузембаева доказана протоколом очной ставки.

«Материальное положение осужденного не позволило назначить ему меру наказание в виде штрафа. По делу ущерба нет. Согласно статьи 55 УК, при совершении тяжкого преступления, при отсутствии отягчающих обстоятельств размер основного наказания не может превышать двух третей от максимального наказания. Учитывая все нюансы при назначении наказания, предусмотренного в УК, коллегия назначила Серику Кузембаеву семь лет лишения свободы, с отбыванием меры наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - объяснили наказание в суде.

Кроме того, в адрес акима Илийского района направлено частное постановление, поскольку сотрудница Ашибулакского сельского округа Илийского района А. Туралина, несмотря на то что, совершила тяжкое преступление, не понесла дисциплинарного наказания и продолжает работать на своей должности.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, 31 июля приговором Илийского районного суда Серик Кузембаев осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.