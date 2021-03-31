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    08:30, 31 Март 2021 | GMT +6

    Год с коронавирусом в Жамбылской области: как школьные медсестры помогали людям

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В тяжелое время всплеска заболеваний летом 2020 года жамбылские работники здравоохранения и образования объединились в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время острого периода пандемии в школах и колледжах Жамбылской области начали действовать медпункты для населения. Школьные медработники помогали разгрузить поликлиники.

    Высокий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией, загруженность врачей и медсестер, дефицит медицинских кадров и необходимость оказывать врачебную помощь людям по другим заболеваниям в жамбылском регионе начали решать с помощью медицинских работников учреждений образования.

    Дополнительные пункты медицинского обслуживания населения открылись в школах и колледжах города Тараза и всех десяти районов области. Сюда мог обратиться каждый житель, которому была необходима бесплатная медицинская помощь. Медики проводили консультационную работу, ставили капельницы, делали уколы, оказывали и другие медицинские услуги. Особенно актуален был прием больных в школьных медицинских пунктах на окраинах областного центра.

    В работе таких школьных медцентров, действовавших до начала учебного года, было задействовано порядка 140 медицинских работников учреждений образования.

    В управлении образования области подчеркивают, что школьные медсестры работали на добровольной основе. Их помощь в тех сложившихся условиях была просто необходима. Все те, кто согласился на такую работу, внесли свой небольшой, но весомый вклад в борьбу с коронавирусом.

    «Я пошла в медицину только потому, что желала помогать людям, - рассказала медсестра средней школы №60 Баян Калмаганбетова. - И вот настал момент, когда моя помощь оказалась максимально полезна. Пациентов своих всегда встречаю с улыбкой, им очень нужны позитивные эмоции. Как-то к нам обратился 92-летний дедушка с острым бронхитом, которого мы поставили на ноги. Каждый раз, когда вижу его, слышу благодарность - и получаю заряд позитива на целый день».

    «Мы вышли на работу по первой просьбе, - говорит ее коллега медсестра Сауле Бейневова. - В борьбе с коронавирусом, как на войне, важен каждый солдат. Тем более что добраться до медицинских работников было проблематично. Наша школа расположена в поселке Кирпичный. Сюда также приходили люди из массива Барысхан и села Акбулым. Поставить капельницу или укол порой сложно, ведь в сельской местности трудно найти людей с медицинскими навыками. Потому мы с напарницей работали не покладая рук».

    Жители населенных пунктов Жамбылской области сегодня благодарны медсестрам, которые внесли свой вклад в борьбу за жизни казахстанцев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Жамбылская область
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