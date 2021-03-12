Год с коронавирусом: итоги рейдов мониторинговых групп в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала пандемии на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусом мониторинговыми группами усиленно производится контроль за соблюдением карантинных мер на всех предпринимательских объектах страны. На официальный запрос агентства «Казинформ» в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы ответили, насколько соблюдались санитарные нормы в заведениях Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинговые группы состоят из сотрудников местных исполнительных органов, сотрудников правоохранительных органов, общественных объединений, волонтеров и активистов, однако представители СЭС в состав группы не входят.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, с начала пандемии в рамках контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер было создано 26 мониторинговых групп, которыми проведено 3149 рейдов, охвачено 21 590 объектов, выявлено 4279 объектов с нарушениями карантинных мер.

В настоящее время количество мониторинговых групп увеличено до 32.

К примеру, с января по 9 марта текущего года проведено 986 рейдов, охвачено 7648 объектов, выявлено 667 (8,7%) объектов с нарушениями карантинных мер. В целом, с прошлого года по настоящее время мониторинговыми группами проведено 4135 рейдов, охвачено проверками 29238 объектов, выявлено 4946 (17%) объектов с нарушениями карантинных мер.

Составлено 5881 протоколов за несоблюдение ограничительных мероприятий по ст. 425 КоАП РК, в т.ч. на юридических лиц 553 протокола на 187 337 700 тенге и физических лиц - за нарушение масочного режима 5328 протоколов на 223 256 190 тенге. Наложены штрафы на юридические и физические лица на общую сумму 410 593 890 тенге. В судебные органы по ст.462 ч.3, ст.425 ч.1 передано 76 исковых материалов.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы предупреждают, что пренебрежение всех запретов и санитарных норм грозит крупными штрафами. А за систематические нарушения карантинных мер злостных нарушителей по решению суда ждет приостановление деятельности.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности при посещении населением общественных мест, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством здравоохранения РК (МЗ) разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.

Приложением «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса на сегодняшний день пользуются в пилотном режиме в трех городах Казахстана - Нур-Султане, Алматы и Караганде.

Совсем недавно, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, в каких заведениях будет применяться приложение «Ashyq» в Алматы.

По его словам, в Алматы более 13 тысяч объектов предпринимательства готовы внедрить проект «Ashyq».

Также, главный санитарный врач города уточнил, куда передаются данные человека по внедряемому приложению «Ashyq».