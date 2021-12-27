Год поддержки детского и юношеского чтения продлевают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Год поддержки детского и юношеского чтения продлят до 2023 года в Казахстане. Об этом сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялась презентация 40 книг, изданных по государственному заказу в рамках Года детской литературы.
Как отметила министр культуры и спорта на презентации 40 детских книг, всего в рамках Года детской литературы ведомством издано и распространено 168 общественно значимых книг тиражом в 492 тысячи экземпляров.
Министр проинформировала, что изданные 34 книги являются произведениями отечественных писателей.
«В целях продолжения таких положительных инициатив было принято решение продлить год поддержки детского и юношеского чтения до 2023 года. Мы уверены, что эти инициативы будут способствовать развитию и становлению таких сегодняшних классических писателей детской и юношеской литературы, как Бердибек Сокпакбаев, Саин Муратбеков, Сансызбай Саргасбаев», - сказала Актоты Раимкулова.
Отметим, что 40 изданий для детей и юношества вышли общим тиражом 120 тыс. экземпляров, которые безвозмездно распространены по государственным библиотекам республики.
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