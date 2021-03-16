Год пандемии: как в Алматы боролись с коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стремительное распространение коронавирусной инфекции заставило пересмотреть общие подходы к оказанию медицинской помощи в крупнейшем мегаполисе страны как Алматы. Какие задачи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были выполнены в сфере общественного здоровья с начала пандемии и какие антикризисные мероприятия были приняты в городе, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

Для улучшения материально-технического оснащения медицинских организаций из средств местного бюджета в 2020 году в Алматы было выделено 43,1 млрд тенге.

Возникла необходимость адаптации системы здравоохранения на всех уровнях. Это- (ССМП) станция скорой медицинской помощи, (ПМСП) первичная медико-санитарная помощь и стационары. Основным регулятором госпитализации стала служба скорой медицинской помощи, был усовершенствован алгоритм работы скорой помощи, поскольку, на пике пандемии, количество вызовов увеличилось до 8000 в сутки.

На уровне ПМСП создано 298 мобильных бригад, где работает 948 сотрудников. Целью ПМСП является мониторинг, диагностика и лечение пациентов на амбулаторном уровне.

В начале пандемии в Алматы было два инфекционных стационара (взрослый и детский) на 500 коек. В апреле начата работа по организации в многопрофильных больницах инфекционных отделений. Уже в июле 27 медицинских организаций Алматы оказывали стационарную помощь пациентам с КВИ.

В апреле принят в эксплуатацию модульный госпиталь ГКИБ им. И.Жекеновой на 280 коек, позже были сданы модульная клиника детской инфекционной больницы на 300 коек и второй модульный филиал ГКИБ на 500 коек.

Все объекты на 100% обеспечены медицинским кислородом. В шести стационарах построены кислородно-газификационные станции. Таким образом, проведено полное обеспечение медицинским оборудованием отделений интенсивной терапии и реанимации инфекционных стационаров 1 уровня.

Для лечения пациентов легкой степени тяжести, в августе 2020 года в срочном порядке переоборудован спортивный комплекс «Халык Арена». Главным его преимуществом является вместимость до 1000 пациентов. Сейчас он находится на консервации.

На сегодня в городе имеется 7 011 инфекционных коек, в том числе 250 реанимационных мест. На 10 марта 2021 года задействовано 1866 коек, из них занято 48,9%, остальные находятся в резерве.

Для снижения летальных исходов от КВИ и пневмонии повышения эффективности лечения реанимационных пациентов, в Алматы был создан мобильный Центр анестезиологии и реанимации. На уровне инфекционных стационаров, на постоянной основе, проводится мониторинг состояния тяжелых больных и анализ летальных случаев. В результате проведенной работы удалось снизить показатели смертности в 2,5 раза.

Для мониторинга состояния амбулаторных пациентов, а также соблюдения пациентами карантинного режима в сентябре создан Центр телемедицины. Центр работает в круглосуточном режиме, с ноября 2020 по март 2021 года получено более 17 000 входящих и совершено свыше 98 000 исходящих звонков.

В целях реализации антикризисных мер в борьбе с пандемией КВИ, акиматом города Алматы приобретено для управления общественного здоровья более 11 000 единиц медицинского оборудования нового поколения. Полностью оснащены отделения реанимации и интенсивной терапии всех инфекционных стационаров города. Закуплены аппараты ИВЛ, аппараты высоко поточной кислородной терапии HiFLO, кислородные концентраторы, для больных КВИ открыты отдельные операционные блоки.

В Службе скорой неотложной помощи усилена диспетчерская служба, закуплено 135 специальных автомобилей, оснащенных современным реанимационным оборудованием. Таким образом, автопарк ССМП Алматы обновлен на 80% и в данное время располагает самой передовой техникой для спасения жизней горожан.

Укомплектованы диагностические отделения и лаборатории. В медицинские организации УОЗ город Алматы, дополнительно, поставлены единиц рентген-аппаратов, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, стационарные и переносные УЗИ аппараты, электрокардиографы, большое количество лабораторного оборудования.

Для ПЦР диагностики COVID-19 на базе детской инфекционной больницы, открыта модульная лаборатория. Пропускная мощность до 5000 в сутки. Лаборатория работает круглосуточно.

Для борьбы с COVID-19, в период разгара пандемии, было привлечено более 5000 медицинских сотрудников. В инфекционных стационарах сформирован кадровый резерв, где более 2 500 сотрудников - 375 врачей, 1 582 - средний медперсонал, 452 - младший медперсонал и волонтеры. На сегодняшний день все стационары города полностью укомплектованы квалифицированными специалистами.

С начала пандемии коронавирусной инфекции, сотрудникам медицинских организаций УОЗ г. Алматы, которые лечили людей, зараженных COVID-19, выплачивались надбавки к заработной плате. Выплата надбавок за 10 месяцев 2020 года осуществлена на общую сумму более 16,7 млрд тенге.

Спустя год с начала пандемии CОVID-19, медицинские организации управления общественного здоровья г. Алматы располагают достаточным количеством стационаров, койко мест, оборудования и специалистов для лечения пациентов не только с КВИ, но и другими заболеваниями.

Кроме того, пресс-службой управления общественного здоровья города Алматы на постоянной основе организуются брифинги специалистов, видеосъемки и комментарии для освещения в СМИ, выступления экпертов, разъясняющих работу и методы борьбы с коронавирусом.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инспекцией медики Алматы постоянно ведут информационную работу и призывают граждан соблюдать карантинные предписания, чтобы уберечься от заражения COVID-19. В случае проявления симптомов вирусной инфекции, незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.