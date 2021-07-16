Год ограничения свободы назначен несовершеннолетнему акмолинцу, сбившему трех пешеходов
Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по ч. 2 ст. 345 УК - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью».
Все произошло в селе Караоткель Целиноградского района 7 сентября 2020 года. Тогда 16-летний подросток управлял автомашиной, не имея водительских прав. Не справившись с управлением, он совершил наезд на пешеходов. В результате двум взрослым потерпевшим был причинен средний вред здоровью, а малолетней девочке - тяжкий вред здоровью.
В суде вина подсудимого была доказана показаниями потерпевших и заключениями экспертиз. Прокурор просил назначить один год ограничения свободы. Потерпевшие согласились с прокурором. Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся.
Суд назначил несовершеннолетнему один год ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 9 месяцев. За поведением осужденного установлен пробационный контроль. С родителей мальчика взыскано семь млн тенге компенсации морального вреда.
«Санкция ч.2 ст.345 УК предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных, общественных работ, ограничения или лишения свободы на срок до 2 лет. Это преступление небольшой тяжести. По закону (ст.81 УК) несовершеннолетним за такие преступления лишение свободы не назначается. Штраф и исправительные работы тоже нельзя назначить, так как у подсудимого нет своего заработка. В связи с этим, суд назначил наказание в виде ограничения свободы. В части срока наказания действуют другие ограничения закона. Суд признал смягчающими обстоятельства, прямо указанные в законе - чистосердечное раскаяние, признание вины, несовершеннолетний возраст. В обвинительном акте следователем указано об отсутствии отягчающих обстоятельств. В таком случае суд не вправе установить их по собственной инициативе. По требованиям закона, если есть смягчающие и нет отягчающих обстоятельств, наказание не больше 1 года (1/2 от 2 лет)», - пояснили решение в суде.
Приговор не вступил в законную силу.