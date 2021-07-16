Год ограничения свободы назначен несовершеннолетнему акмолинцу, сбившему трех пешеходов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Один год ограничения свободы назначен несовершеннолетнему акмолинцу, сбившему пешеходов. Родители мальчика должны заплатить потерпевшей стороне семь млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Акмолинской области.

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по ч. 2 ст. 345 УК - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью».

Все произошло в селе Караоткель Целиноградского района 7 сентября 2020 года. Тогда 16-летний подросток управлял автомашиной, не имея водительских прав. Не справившись с управлением, он совершил наезд на пешеходов. В результате двум взрослым потерпевшим был причинен средний вред здоровью, а малолетней девочке - тяжкий вред здоровью.

В суде вина подсудимого была доказана показаниями потерпевших и заключениями экспертиз. Прокурор просил назначить один год ограничения свободы. Потерпевшие согласились с прокурором. Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся.

Суд назначил несовершеннолетнему один год ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 9 месяцев. За поведением осужденного установлен пробационный контроль. С родителей мальчика взыскано семь млн тенге компенсации морального вреда.

«Санкция ч.2 ст.345 УК предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных, общественных работ, ограничения или лишения свободы на срок до 2 лет. Это преступление небольшой тяжести. По закону (ст.81 УК) несовершеннолетним за такие преступления лишение свободы не назначается. Штраф и исправительные работы тоже нельзя назначить, так как у подсудимого нет своего заработка. В связи с этим, суд назначил наказание в виде ограничения свободы. В части срока наказания действуют другие ограничения закона. Суд признал смягчающими обстоятельства, прямо указанные в законе - чистосердечное раскаяние, признание вины, несовершеннолетний возраст. В обвинительном акте следователем указано об отсутствии отягчающих обстоятельств. В таком случае суд не вправе установить их по собственной инициативе. По требованиям закона, если есть смягчающие и нет отягчающих обстоятельств, наказание не больше 1 года (1/2 от 2 лет)», - пояснили решение в суде.

Приговор не вступил в законную силу.