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    18:34, 28 Март 2021 | GMT +6

    Год назад общественный транспорт Нур-Султана стал бесплатным для детей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане уже ровно год, как дети ездят бесплатно в общественном транспорте. Льготный проезд для всех несовершеннолетних запустили в марте 2020 года по поручению акима столицы Алтая Кульгинова. Так, с момента введения бесплатного проезда дети совершили около 7 млн 600 тысяч поездок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    «Ровно год назад по поручению акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова для всех несовершеннолетних детей, независимо от их статуса, был введен бесплатный проезд. Это решение распространилось и на детей-жителей пригородов. Данная мера была введена ещё до карантина.

    Обязательным условием для проезда является наличие школьной транспортной карты, для ее валидации в автобусе. Это позволит видеть пассажиропоток и определять приоритетные направления. Детям до семи лет транспортная карта не требуется», - отмечает Председатель Правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

    К слову, за год для детей выпущено почти 40 тысяч школьных транспортных карт, из них более 7 тысяч – в текущем году.

    В настоящее время бесплатным проездом пользуются также участники и инвалиды ВОВ, и лица, приравненные к ним, пенсионеры, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие пенсионного возраста, многодетные матери, многодетные семьи, инвалиды, дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей).

    Подать заявку на оформление школьной транспортной карты можно, обратившись в Центральную кассу по проспекту Р. Кошкарбаева, 50/1, либо онлайн на сайте transcard.kz с доставкой на дом.

    В акимате напомнили, что согласно Закону «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», каждый регион и местный исполнительный орган самостоятельно формирует свой бюджет и определяет льготы. Поэтому бесплатный проезд предоставляется только детям до 18 лет, проживающим и обучающихся в столице и ее пригородных районах, обслуживаемых маршрутами City Transportation Systems (CTS).


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