Год Лошади: как традиции и история формируют его значение в Казахстане

Исторические события

Как говорят историки, на формирования понятия о Годе Лошади повлияли исторические события. Например, по некоторым данным, этот период полностью совпадает с походами Шынгыс хана в Среднюю Азию. Кроме того, в старину люди планировали важные торговые мероприятия и переезды именно на этот год.

— У казахов есть поговорка «перед Годом Лошади». Это высказывание имело два значения. Во-первых, Год Лошади мог сопровождаться большими изменениями, во-вторых — могли случиться хорошие события, — говорит доктор исторических наук Турсынхан Закенулы.

Фото: Kazinform

Это поверье связано и с древней историей казахской степи. Потому что Казахстан — один из регионов, где впервые была одомашнена лошадь. Ботайская культура в Северном Казахстане доказывает факт первого одомашнивания лошади в 3 700-3 100 годах до нашей эры. Благодаря лошади кочевники покоряли большие расстояние и достигли военного превосходства.

В истории немало важных событий, связанных с Годом Лошади, хотя и не всегда прямо совпадающих с ним. Например, в 1870 году вышла газета «Түркістан уәлаяты». В 1930 году открылась железная дорога Турксиб, на территории нашей страны было впервые открыто воздушное сообщение. В 1990 году были приняты законы, основавшие рыночную экономику в нашей стране, в 2002 году в Туркестане прошел Второй Всемиирный курултай казахсов, в Астане был воздвигнут монумент «Байтерек».



Традиции и поверья

Наряду с этим, лошадь занимала особое место в жизни казахского общества. Такие традиции, казахи дарили уважаемым гостям коней, выделяли коней для зятя, которые впервые приезжал за своей невестой, спасение полководца, оказавашегося в окружении, лошадиной костью, говорит о том, что лошадь была не только транспортом, но и символом социального статуса. Это показывают и такие названия места человека в обществе, как «атқамінер», «атқосшы», «атшабар».

Как говорит Ержан Жаубай, главный редактор первого портала, посвященного казахской лошади — Argymaq.kz, в жизни народа занимали особое место различные поверья и запреты, связанные с лошадью.

— Мы всю жизнь, от рождения до смерти живем с запретами относительно лошадей. Например, для облегчения родов для женщин есть традиция «жылқы демі» — дыхание лошади. Женщине дают понюхать проскакавшую лошадь, что она почувствовала запах. Новорожденного ребенка пропускали через стременной ремень известного человека. Это традиция, объясняемая желанием, чтобы ребенок вырос достойным человеком, — говорит Е. Жаубай.

Фото из личного архива Ержана Жаубая

В мировоззрении казахов есть и еще одна сторона, касающаяся лошади.

— У тюрков при рождении бывает синее пятно на копчике. Обычно это объясняют, что «шлепнул ангел», иногда считают следом тулпара. Есть традиции, нак например сажать ребенка в безопасное детское седло –ашамай, когда он становится способным ездить верхом. У казахов есть поговорка «если сын слабый, поручи ему пасти лошадей, если сын хулиганит — пусть пасет овец». Это тоже относится к культуре верховой езды, — говорит спикер.

В казахском мировоззрении лошадь не только часть повседневной жизни, она считалась животным, которое сопутствует во всей жизни человека.

— Этому могут послужить доказательством археологические раскопки, особенно комплексы Берел и Есик. Раньше батыров и богатых людей хоронили вместе с их лошадьми. Это связано с поверьем, что лошадь честно служит человеку в этой жизни, и пусть будет спутником на том свете, — говорит Е. Жайбай.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

В этом году переходный возраст у людей, родившихся в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 годах — в Год Лошади. Считалось, что в момент перехода из одного временного цикла в другой люди подвергаются опасности, меняется их тело и душа. Старики говорят, что если человек, достигший очередного жизненного цикла, отдаст кому-то свою любимую одежду, это обеспечит ему благополучие в следующем году. Родившимся в Год Лошади нельзя в этот год резать лошадей.

Личности, родившиеся в Год Лошади

Если вспомнить выдающихся людей, родившихся в Год Лошади, можно заметить, что этот год оставил особый след в истории и культуре казахов.

По историческим данным, славный казахский батыр Кабанбай (Ерасыл) тоже родился в Год Лошади. Также в Год Лошади родился и великий поэт Жамбыл Жабаев.

В Год Лошади родились известные литераторы — Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин и Ильяс Жансугуров. Толеген Момбеков — мастер кюя, оставивший неизгладимый след в истории национального искусства и культуры, и Шамши Калдаяков, прозванный «королем казахского вальса», также писатель и общественный деятельно Ануар Алимжанов, доктор медицинских наук Торегельды Шарманов тоже родились в Год Лошади.

К этому списку можно добавить Дулата Исабекова, внесшего значительный вклад в развитие казахской духовности и литературы, писателя Дукенбая Досжанова, исследователя национального наследения Акселеу Сейдимбека, народного писателя Мухтара Шаханова, общественного деятеля Толена Мустафа Озтюрк, внесший большой вклад в развитие таэквондо — тоже один из тех людей, кто родился в Год Лошади.

Их жизненный путь не был легким. Некоторые почувствовали на себе тяжесть трудных времен, некоторые стали жертвами несправедливости, другие преследовались за то, что опережали свою эпоху. Но никто из них не отказался от своих принципов. Это свойство родившихся в Год Лошади.



Прогноз астрологов

Судя по предсказаниям звездочетов, год должен быть спокойным, но полным важных изменений.

— Стихия года — огонь. Это символ скорости, движения, прогресса. Поэтому в этом году все сферы будут ускоренно развиваться, — говорит нумеролог Айман Жетписбаева.

Фото из личного архива Айман Жетписбаевой

Вместе с тем, год будет удобным периодом для запуска реформ и внедрения новых моделей управления.

— В это время могут быть приняты важные концепции и стратегии. Для экономики год считается годом перестройки. Возрастет активность в финансовом секторе, а для бизнеса будет выгодна начинать новые проекты, — пояснила нумеролог.

По ее словам, для людей, несущих стихию огня, то есть родившихся в 1966-1967, 1976-1977, 1986-1987, 1996-1997, 2006–2007 годах, год будет удачным. Вместе с тем, этот год будет успешным для людей, у которых порядковый номер месяца и дня рождения при сложении дадут цифру 1, 5, 6 или 8.

— Большинство людей придут к порядку. Трудолюбивые люди поймут ценность денег, повысится их финансовая грамотность, у многих людей станет меньше кредитов, — сказала А. Жетписбаева.

Также в этом году смогут проявить себя ученые и IT-специалисты. Будет ускоренно развиваться искусственный интеллект и цифровизация. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, в нынешнем будет более масштабный ряд изменений.