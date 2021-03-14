Год борьбы с коронавирусом в Байконуре: ситуация стабильная

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В городе Байконуре с особым статусом функционирования в условиях аренды, ведется двойной контроль за эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в соответствии с санитарными требованиями и России, и Казахстана. Каким был этот год борьбы с пандемией COVID-19 в космической гавани - об этом в материале корреспондента МИА «Казинформ».

16 марта 2020 года было введено ограничение посещения космодрома Байконур. Об этом заявил Роскосмос: «в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и в связи решением властей Республики Казахстан о введении в стране чрезвычайного положения в рамках мер противодействия распространения новой коронавирусной инфекции».

Также с 16 марта 2020 года в городе Байконуре постановлением главы администрации был введен режим повышенной готовности по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, создан оперативный штаб, который руководствовался санитарно-эпидемиологическими мерами, предписанными в Казахстане и России.

Как известно, жителями города Байконура являются граждане Республики Казахстан и граждане Российской Федерации, проживающие на территории города и зарегистрированные в администрации города Байконур. По последним данным, из 77 тысяч жителей города Байконура 70% составляют казахстанцы.

Так, на 31 марта 2020 года в Байконуре не было зафиксировано ни одного случая заболевших опасным вирусом. 362 человека находились на самоизоляции.

О том, как байконурцы сплотились в трудный момент, какие профилактические меры предприняли в условиях карантина, было рассказано в апрельском репортаже с Байконура.

Несмотря на ограничительные меры, в апреле, в условиях жесткого карантина, состоялись успешные запуски с космодрома Байконур – 9 апреля 2020 года транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» с международным экипажем на борту, а 25 апреля на МКС отправился корабль Победы - космический грузовик «Прогресс МС-14».

Город Байконур посещает аким Кызылординской области Гульшара Адбыкалыкова, которая знакомится с подготовкой к пандемии городской многопрофильной больницы, школы-лицея №277. Аким посетила многоквартирные жилые дома, строительство которых было осуществлено за счет финансирования Республики Казахстан в рамках участия в реализации программы развития города.

Байконур – закрытый город и достаточно долго (два месяца с начала объявления пандемии) продержался без заражений опасной вирусной инфекцией. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был зафиксирован на территории города Байконура 16 мая 2020 года. Об этом официально сообщил городской оперативный штаб. Заболевшей оказалась женщина, вернувшаяся из вахтового поселка «Новый Тенгиз» в Атырауской области.

В целом же санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе Байконуре была стабильной, сотни тестов на коронавирус были отрицательными, и с 22 мая было решено карантинные меры в Байконуре ослабить.

Но… уже на состоявшемся 25 мая заседании городского оперативного штаба было принято решение о продлении карантина на территории Байконура до 15 июня 2020 года. По информации руководителя регионального управления комплекса «Байконур» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрея Попова, появились шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все случаи завозные: студент из Москвы и пять граждан РК, вернувшихся с месторождения Тенгиз в Атырауской области и находившихся на лечении в провизорском центре поселка Акай. Так как заболевшие имели регистрацию в городе Байконуре, они были доставлены на автомобиле скорой помощи в инфекционное отделение ЦМСЧ №1.

Резкий скачок заболеваний коронавирусом произошел в Байконуре в начале лета. 9 июня 2020 года было уже зарегистрировано 19 заболевших коронавирусом, из них 8 случаев за последние двое суток.

Как выяснилось, заболевший гражданин проживал в поселке Торетам, но контактировал и заразил инфекцией 14 родных и близких, проживающих в городе Байконуре. В ходе заседания оперативного штаба, который провел глава администрации города Константин Бусыгин, было отмечено, что на предприятиях Космический центр «Южный» и «Байконурэнерго», в филиале «Байконур» РКК «Энергия» отрабатываются контакты инфицированных по месту работы, все контактные лица к работе не были допущены и направлены на домашний карантин.

В связи с осложнением обстановки карантин в Байконуре продлевают до 21 июня 2020 года.

Эпидемиологическая ситуация в Байконуре, как в целом по Казахстану, ухудшается. 26 июня 2020 года в инфекционном стационаре находятся лечении 60 человек, 28 пациентов выписаны с выздоровлением, первые пять пациентов скончались по подтвержденному диагнозу коронавирус... С каждым днем число зараженных в городе растет, не хватает врачей и бригад скорой помощи. Байконур просит помощи у Москвы, и в город прибывают медики из России для борьбы с коронавирусом, которые, кстати, дважды приезжали на Байконур десантом.

Далее ситуация на Байконуре складывалась еще сложней. Заместитель руководителя ФМБА России Владимир Романов на заседании оперативного штаба доложил, что по состоянию на 14 июля зарегистрировано 30 летальных случаев с подтвержденным диагнозом коронавируса, и за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения. Уже через неделю, 21 июля 2020 года, число заболевших составило 712 человек, количество умерших возросло до 43 человек… На базе казахстанской многопрофильной больницы в городе Байконуре открывается дополнительный провизорский центр.

Оперативный штаб выступил с заявлением, что ситуация находится под контролем, карантин в городе Байконуре был продлен до 2 августа 2020 года. К началу августа в Байконуре было зарегистрировано 959 случаев заболевших, выписан 351 человек, количество умерших достигло 60 человек.

В пик пандемии на Байконуре (конец июня, июль 2020 года) от вируса погибли 60 человек, это была очень большая потеря для маленького города.

Но байконурцы не упали духом. Набирает силу волонтерское движение, жители города сняли видеоклип в благодарность медикам, примеры благотворительности местных предпринимателей, всесторонняя помощь общественных организаций и простых горожан стали главными и лучшими новостями этих дней.

В сентябре ситуация по коронавирусной инфекции на территории города Байконура начала стабилизироваться.

Перед новым 2021 годом наблюдалось повышение заболеваемости в основном за счет завозных случаев из России. «Меры карантина для специалистов, прибывших из командировок с космодрома «Восточный», принимаются жесткие», - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Одним из положительных моментов карантина является снижение преступности в 2020 году на комплексе «Байконур» почти на 20%. В годовом отчете прокуратуры космического комплекса «Байконур» отмечается, что одной из основных причин снижения преступности в 2020 году по сравнению с предыдущим годом стали принятые на территории города меры в связи пандемией в общественных местах.

С осени 2020 года по сегодняшний день карантин в городе Байконуре продлевается каждые две недели, ситуация стабильная, находится под контролем санитарно-эпидемиологических служб России и Казахстана.

По информации регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на территории города Байконура на 12 марта 2021 года всего зарегистрировано 1 259 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Сегодня на лечении в инфекционном стационаре города находятся 6 человек. Количество лиц, выписанных из инфекционного стационара с 1 июня 2020-го по

12 марта 2021 года – 576 человек, умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 за этот период – 71 человек.

С февраля 2021 года на Байконуре начата массовая вакцинация, первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена в Байконур в конце декабря 2020 года.

Пока же оперативный штаб продлил карантин на территории города Байконур, правда, с послаблениями, до 29 марта 2021 года.