Год Абая: какие мероприятия пройдут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Серию мероприятий, посвященных Году Абая, запланировали на 2020 год в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Так, на днях в Жамбылской областной универсальной научной библиотеке имени Шокана Уалиханова прошел День открытых дверей, посвященный 175-летию со дня рождения Абая, в целях пропаганды творчества выдающегося представителя казахской литературы.

Абай, как поэт и мыслитель, предстал в литературных работах, статьях, научных исследованиях организованной в библиотеке постоянной книжной выставки «Наследие Абая». Здесь экспонируются произведения Абая, книги и статьи о поэте Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке», пресс-секретаря Президента РК Берика Уали «Абай и Алаш».

В планах на этот год сотрудников библиотеки имени Шокана Уалиханова – пропаганда наследия Абая своим читателям. Это организация художественных чтений стихов и «Слов» Абая, а также публикации статей о великом поэте в средствах массовой информации и социальных сетях.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области, торжественное открытие Года Абая запланировано в феврале 2020 года. Организатором мероприятия выступит управление культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области.

Жамбылский театр порадует своих зрителей новой постановкой спектакля по роману-трилогии Камена Оразалина «После Абая». В Тараз съедутся лучшие театральные коллективы страны на Республиканский фестиваль народных театров «Театр.KZ». А по региональным телеканалам покажут художественный фильм «Кунанбай» режиссера Досхана Жолжаксынова.

Познавательная экскурсия «В страну Абая» запланирована для победителей Абаевских чтений и других конкурсов, посвященных произведениям Абая. Областной конкурс «Абай - дара, Абай - дана» выявит юные таланты. Организует экскурсию и конкурс управление образования акимата Жамбылской области.

От областного конкурса «Абаевские чтения», который проведет управление по развитию языков акимата Жамбылской области в августе 2020 года, также ожидают появления новых имен жамбылских талантов.

Управление внутренней политики акимата Жамбылской области организует научно-практическую конференцию, посвященную 175-летию юбилея Абая.

В течение 2020 года предстоит выяснить, в каком состоянии находятся все населенные пункты, улицы, учреждения, парки, площади, памятники и другие объекты, которые носят имя великого Абая. Мониторингом займутся областное управление по развитию языков, культуры, архивов и документации, акимы районов Жамбылской области и города Тараза.

«На протяжении всего Года Абая ожидается челлендж в социальных сетях по чтению стихов Абая под единым хэштегом #Abay175. Надеемся, что примут участие как можно больше жителей нашей области», - резюмировали в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области.