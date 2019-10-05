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Гнущего железные решетки вора-силача задержали в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области раскрыт факт кражи, метод совершения которой обратил на себя внимание как правоохранителей, так и общественности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
25 сентября в полицию Карасайского района обратилась хозяйка магазина в селе Шамалган с заявлением о краже товаров и денежных средств на сумму около 200 тыс. тенге. Рядовой факт кражи, который впоследствии удалось раскрыть, может и остался бы незамеченным для общественности, но смекалка и физические способности неизвестного вора заставили обратить внимание.
Дело в том, что неизвестный проник в магазин, воспользовавшись отключением электроэнергии в населенном пункте и разогнув руками толстую приваренную к окнам железную решетку. Далее, выдавив стекло, воришка похитил деньги, шампунь, мыло и прочие гигиенические и моющие средства.
«В ходе организованных мероприятий оперативники начали искать крупного физически сильного мужчину, способного разогнуть прутья толстой арматуры. Но в итоге сельский участковый задержал по подозрению в совершении преступления одного из местных жителей. Ранее судимый за грабеж тщедушный на вид 29-летний мужчина оказался силачом и при проведении следственного эксперимента подтвердил умение «гнуть подковы», в том числе и решетки», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Как выяснилось, похищенное имущество подозреваемый продал работникам одной из придорожных гостиниц. Сейчас мужчина с учетом физических данных содержится под стражей под особым контролем.
В ходе расследования задержанного проверят на причастность к другим преступлениям, совершенным аналогичным способом.
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