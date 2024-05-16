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    19:10, 15 Май 2024 | GMT +6

    ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей

    ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей
    Фото: ГНПП «Бурабай»

    Коллектив Государственного национального природного парка «Бурабай» приступил к очистке скал от надписей, оставленных отдыхающими, передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу ГНПП.

    По заявлению пресс-службы, практически все скалы вдоль берегов озера Бурабай, в том числе стоящий в воде Жумбактас, обезображены вандальными надписями. Большинство из них многослойные, толщиной до 1 см, оттого сложные для удаления. Специалисты считают, что начатая работа займет не один год.

    ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей
    Фото: ГНПП «Бурабай»

    — Нанесение надписей и граффити на скалы — это не безобидное баловство, это вандализм, за который таких «художников» нужно наказывать общественным неприятием, привлечением к ответственности и штрафами. Вандальные надписи не только портят внешний вид природных ландшафтов нацпарка, но и наносят им непоправимый вред. Чтобы сделать надпись баллончиком с краской нужны считанные секунды, а чтобы очистить скалу от нее — многие часы труда, — говорит лесничий ГНПП «Бурабай» Кайырбай Балтабаев.

    ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей
    Фото: ГНПП «Бурабай»

    На удаление одной буквы площадью 10 квадратных сантиметров требуется от 30 до 50 минут. Время удаления зависит от свойства и толщины нанесенной краски.

    ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей
    Фото: ГНПП «Бурабай»
    ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей
    Фото: ГНПП «Бурабай»

    Удаление надписей ручным способом с применением зубил или иных инструментов в нацпарке запрещено, так как может привести к снятию каменного слоя и разрушению скал. Растворители красок на химической основе также негативно влияют на окружающую среду и, особенно, биоразнообразие озер.

    ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей
    Фото: ГНПП «Бурабай»

    Для очистки скал нацпарку пришлось приобрести специальное оборудование, которое очищает скалы методом сухой струйной вакуумной обработки с минимальным воздействием на окружающую среду. Этот щадящий и экологичный способ очистки имеет минимальное воздействие на поверхность скал. Новая технология, которую взял на вооружение ГНПП «Бурабай», не использует высокое давление и является минимально абразивной.

    ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей
    Фото: ГНПП «Бурабай»

    — Данная технология основана на использовании вакуума и специальных гранул. Обработка проводится в специальном струйном колпаке, который герметично прилегает к очищаемому участку. Высокая направленная скорость абразива удаляет грязь и краску, сохраняя при этом поверхность от повреждений, — пояснила инженер-эколог ГНПП «Бурабай» Маржан Абдрахманова.

    Работу по очистке территории нацпарка от вандальных надписей по очереди проведут все лесничества нацпарка.

    ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей
    Фото: ГНПП «Бурабай»

    Первыми встать на «экологическую вахту» выпало инспекторам Боровского лесничества. Они очистят наиболее загрязненные и часто посещаемые туристами участки скальных обнажений гор Болектау, Кокшетау, Жеке батыр.

    Символ Борового — скалу Жумбактас решено оставить на зиму и очистить после того, как на озере встанет лед.

    Очистка скал является приоритетной задачей для сотрудников парка и важной экологической инициативой, к которой, как очень надеются сотрудники нацпарка, присоединятся и туристы.

    — Мы очень просим гостей парка относиться к своему отдыху ответственно, беречь природу, пресекать все случаи скального вандализма или сообщать о них нам, — от имени всех своих коллег — инспекторов ГНПП «Бурабай» — обратился к туристам Кайырбай Балтабаев. — Красота природы требует бережного отношения и заботы. От поступков каждого из нас зависит, что мы оставим в наследство нашим детям.

    Теги:
    Туризм Культура Нацпарк Бурабай Казахстан Регионы Природа Общество Бурабай
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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