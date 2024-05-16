ГНПП «Бурабай» начал очищать скалы от вандальных надписей

Коллектив Государственного национального природного парка «Бурабай» приступил к очистке скал от надписей, оставленных отдыхающими, передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу ГНПП.

По заявлению пресс-службы, практически все скалы вдоль берегов озера Бурабай, в том числе стоящий в воде Жумбактас, обезображены вандальными надписями. Большинство из них многослойные, толщиной до 1 см, оттого сложные для удаления. Специалисты считают, что начатая работа займет не один год.

Фото: ГНПП «Бурабай»

— Нанесение надписей и граффити на скалы — это не безобидное баловство, это вандализм, за который таких «художников» нужно наказывать общественным неприятием, привлечением к ответственности и штрафами. Вандальные надписи не только портят внешний вид природных ландшафтов нацпарка, но и наносят им непоправимый вред. Чтобы сделать надпись баллончиком с краской нужны считанные секунды, а чтобы очистить скалу от нее — многие часы труда, — говорит лесничий ГНПП «Бурабай» Кайырбай Балтабаев.

Фото: ГНПП «Бурабай»

На удаление одной буквы площадью 10 квадратных сантиметров требуется от 30 до 50 минут. Время удаления зависит от свойства и толщины нанесенной краски.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Фото: ГНПП «Бурабай»

Удаление надписей ручным способом с применением зубил или иных инструментов в нацпарке запрещено, так как может привести к снятию каменного слоя и разрушению скал. Растворители красок на химической основе также негативно влияют на окружающую среду и, особенно, биоразнообразие озер.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Для очистки скал нацпарку пришлось приобрести специальное оборудование, которое очищает скалы методом сухой струйной вакуумной обработки с минимальным воздействием на окружающую среду. Этот щадящий и экологичный способ очистки имеет минимальное воздействие на поверхность скал. Новая технология, которую взял на вооружение ГНПП «Бурабай», не использует высокое давление и является минимально абразивной.

Фото: ГНПП «Бурабай»

— Данная технология основана на использовании вакуума и специальных гранул. Обработка проводится в специальном струйном колпаке, который герметично прилегает к очищаемому участку. Высокая направленная скорость абразива удаляет грязь и краску, сохраняя при этом поверхность от повреждений, — пояснила инженер-эколог ГНПП «Бурабай» Маржан Абдрахманова.

Работу по очистке территории нацпарка от вандальных надписей по очереди проведут все лесничества нацпарка.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Первыми встать на «экологическую вахту» выпало инспекторам Боровского лесничества. Они очистят наиболее загрязненные и часто посещаемые туристами участки скальных обнажений гор Болектау, Кокшетау, Жеке батыр.

Символ Борового — скалу Жумбактас решено оставить на зиму и очистить после того, как на озере встанет лед.

Очистка скал является приоритетной задачей для сотрудников парка и важной экологической инициативой, к которой, как очень надеются сотрудники нацпарка, присоединятся и туристы.