10:28, 12 Июнь 2025 | GMT +5
Гнездо с редкой краснокнижней птицей обнаружили в Павлодарской области
В резервате «Ертіс орманы» рассказали, в объектив камеры попалась редкая хищная птица Казахстана могильник, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отмечается, гнездо птицы из Красной книги Казахстана сотрудники резервата заметили при очередном мониторинге. Указывается, что все птенцы здоровые, это говорит об успешном гнездовании и благоприятных условиях в лесном массиве.
— Могильник — крупная орланообразная птица: на грани исчезновения, охраняется на международном уровне, символ дикости и природной силы, — пояснили в резервате «Ертіс орманы».
Подобные наблюдения проводят для сохранения биологического разнообразия.
Напомним, ранее в резервате «Ертіс Орманы» специалисты обнаружили новые виды птицы.