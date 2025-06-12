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    10:28, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Гнездо с редкой краснокнижней птицей обнаружили в Павлодарской области

    В резервате «Ертіс орманы» рассказали, в объектив камеры попалась редкая хищная птица Казахстана могильник, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гнездо с редкой краснокнижней птицей обнаружили в Павлодарской области
    Фото: «Ертіс орманы»

    Отмечается, гнездо птицы из Красной книги Казахстана сотрудники резервата заметили при очередном мониторинге. Указывается, что все птенцы здоровые, это говорит об успешном гнездовании и благоприятных условиях в лесном массиве.

    — Могильник — крупная орланообразная птица: на грани исчезновения, охраняется на международном уровне, символ дикости и природной силы, — пояснили в резервате «Ертіс орманы».

    Гнездо с редкой краснокнижней птицей обнаружили лесники в Павлодарской области
    Фото: «Ертіс орманы»

    Подобные наблюдения проводят для сохранения биологического разнообразия.

    Напомним, ранее в резервате «Ертіс Орманы» специалисты обнаружили новые виды птицы. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Природа Экология Видео Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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