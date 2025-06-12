Гнездо с редкой краснокнижней птицей обнаружили в Павлодарской области

Отмечается, гнездо птицы из Красной книги Казахстана сотрудники резервата заметили при очередном мониторинге. Указывается, что все птенцы здоровые, это говорит об успешном гнездовании и благоприятных условиях в лесном массиве.

— Могильник — крупная орланообразная птица: на грани исчезновения, охраняется на международном уровне, символ дикости и природной силы, — пояснили в резервате «Ертіс орманы».

Фото: «Ертіс орманы»

Подобные наблюдения проводят для сохранения биологического разнообразия.

Напомним, ранее в резервате «Ертіс Орманы» специалисты обнаружили новые виды птицы.