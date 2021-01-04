ГМО: что это такое и стоит ли его бояться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В наше время наклейку «не содержит ГМО» можно уже считать за рекламный ход, приравнивая продукты с содержанием генетически модифицированной пищей к потенциально опасным. Недавнее постановление главного санитарного врача РК внесло временный запрет на ввоз корейского рамена из-за повышенного содержания ГМО в ингредиентах. Можно ли считать ГМО опасным для здоровья человека, подробно об этом рассказала эксперт, волонтер MedSupport Томирис Муликова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как же работает модификация генов?

«Нужно начать с того, что каждый ген отвечает за хранение информации для создания определенного белка - маленького винтика в составе сложной системы формирования и работы организма. У разных видов организмов - человека и растений, бактерий и птиц, есть определенная схожесть по составу генома - совокупности генетического материала. Наука использует преимущество разнообразия генетических последовательностей, выбирая оптимальные гены, полезные при выращивании культур. Так, например, в корейском рамене была найдена генетически измененная соя, устойчивая к гербициду - средству от сорняков. Для создания такого вида сои ученые позаимствовали у агробактерий фермент, устойчивый к гербициду, и вставили кодирующую ее последовательность в геном сои. По такому же принципу действует создание других модифицированных продуктов, устойчивых к пестицидам, насекомым-вредителям и вирусам», - сказала Томирис Муликова.

Влияние ГМО на здоровье человека активно изучается по сей день. По словам эксперта, генетически модифицированные продукты проверяются намного тщательнее и дольше, чем другие продукты.

«В 2016 году было опубликовано самое масштабное исследование о влиянии ГМО на здоровье человека, включающее в себя результаты более 900 научных статей за последние 30 лет. Комитет, состоящий из 50 ученых и специалистов, проводил анализ статей в течение двух лет. Исследование было рецензировано 26 независимыми экспертами. Результаты исследования не выявили взаимосвязи между употреблением ГМО и развитием таких заболеваний, как рак, ожирение, диабет, болезни ЖКТ, болезни почек, аутизм и аллергии. На данный момент нет оснований предполагать, что ГМО несет потенциальный вред организму. Технология проверки ГМО на безопасность совершенствуется с каждым годом, подстраиваясь индивидуально под каждый продукт и включая несколько шагов оценки», - отмечает Т. Муликова.

Если ГМО безопасны, то почему же ввели запрет на импорт корейского рамена?

«Из-за неоднозначного отношения общества к ГМО, политика некоторых стран прибегает к обязательному информированию покупателя о наличии генетически модифицированных организмов в продукте. Каждая страна имеет свой взгляд на регулирование выращивания и продажи ГМО-содержащих продуктов. В Канаде и США использование наклеек «содержит ГМО» проводится на добровольной основе, тогда как в Европе и Азии содержание ГМО более 0.9% должно сопровождаться обязательной маркировкой. Именно поэтому был введен запрет на корейскую лапшу в РК: экспертиза показала, что содержание ГМО превышало 0.9%, а продукт не сопровождался соответствующей наклейкой.

Мера использования ГМО не ограничивается одной агропромышленностью: генную инженерию используют в фундаментальной науке, изучая природу таких болезней, как рак, Альцгеймер, диабет. ГМО также помогает человечеству в создании лекарственных препаратов, например, инсулина. До того, как генная инженерия достигла пика своего развития, инсулин выделялся из поджелудочной железы коров и свиней. Для того чтобы избежать проявления аллергических реакций, инсулин подвергался дорогому и долгому процессу очистки. Генная инженерия позволила создать клеточную фабрику по созданию человеческого инсулина посредством видоизмененных бактерий и дрожжей, делая процесс более эффективным и доступным. Помимо этого, в данный момент ведутся разработки по использованию ГМО в создании вакцин, экологически чистого топлива, продуктов с повышенной пищевой ценностью», - пояснила спикер.

Эксперт считает, что генная инженерия не заканчивается на одном производстве растений, устойчивых к пестицидам, и, возможно, в скором времени появятся новые усовершенствованные способы по созданию ГМО и альтернативные сферы его применения.

«Как и другие технологии, безопасность ГМО должна тщательно и длительно проверяться научными методами. Однако, как и другие прорывы в науке, ГМО позволит нам расширить горизонты и решить многие современные проблемы, и именно поэтому нам стоит опираться не на страх перед неизведанным, а на научные факты и доказательства», - заключила Томирис Муликова.