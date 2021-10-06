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    09:23, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Глушилка сигналов не помогла автоугонщикам уйти от полиции в Алматинской области

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    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин угнали авто жителя Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Первого октября около 08.00 в дежурную часть Карасайского РУП поступило заявление от 35-летнего жителя села Алмалыбак об угоне автомашины Toyota Camry-70 стоимостью 15 млн тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 200 ч. 1 УК РК.

    Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа во главе со следователем Арманом Шойбековым после ряда оперативно-розыскных мероприятий установила местонахождение угнанного авто в городе Талгаре.

    В ходе досудебного расследования им были задержаны 39-летний житель села Каргалы Жамбылского района и 47-летний житель поселка Кемертоган Карасайского района, которые после предъявления доказательств признались в краже автомашины.

    «Оба подозреваемых в соответствии водворены в ИВС. Автомашина изъята у скупщика и возвращена владельцу, выразившему признательность стражам порядка. Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 188 ч. 4 УК РК «Кража чужого имущества преступной группой в особо крупном размере». Как оказалось, подельники тщательно готовились к краже. Сняв номера с похищаемого транспортного средства, они включили специально приготовленную глушилку сигналов, чтобы полиция не смогла отследить маршрут и местонахождение угнанной иномарки. Однако это не помогло им уйти от ответственности», – пояснил начальник следственного отдела Карасайского РУП Олжас Омаров.


    Теги:
    Криминал Алматинская область Правоохранительные органы
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