Глупо рисковать без причины – Жаксылык Доскалиев порекомендовал воздержаться от поездок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор медицинских наук, профессор Жаксылык Доскалиев призвал казахстанцев быть ответственными за свое здоровье и не выезжать в те страны, где был зарегистрирован коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно сказать и об ответственности самого человека. Люди должны, как никогда, проявить свою ответственность, чтобы не заразиться и не завезти в страну данную инфекцию. Главный санитарный врач страны называл те страны, куда нежелательно ехать. Нужно прислушиваться. Не нужно ехать в Италию. Потому что риск заболеть очень высокий. Риск погибнуть тоже очень высокий. Жизнь дается человеку один раз. И не стоит рисковать ею без причины. Я понимаю, можно рисковать в целях защиты Родины или семьи. Но не так», - сказал Жаксылык Доскалиев на встрече с журналистами.

«Я призываю казахстанцев прислушиваться к Минздраву и следовать указанным рекомендациям. Минздрав стоит на страже здоровья наших граждан, это прямая обязанность ведомства. Но это не значит, что нужно выезжать за границу и подвергать себя риску заражения. Казахстан – это транзитная страна, и казахстанцы ездят в различные страны, в Китай в том числе. Поэтому были развернуты койки для карантинизации. Благодаря этим мерам на сегодняшний день в Казахстане больных коронавирусом нет», - добавил он.

По его словам, коронавирус – это опасная инфекция, которая стремительно растет во всем мире.

«По данным ВОЗ сегодня 81 189 человек заразились этой инфекцией во всем мире. 2700, к сожалению, погибли. Причем распространение идет в различные страны – на сегодняшний день 33 страны имеют хотя бы по одному заболевшему. Это говорит о том, что данная инфекция очень контагиозная и распространяется быстро. Если посмотреть смертность от коронавируса, то она приравнивается к 3,4%. Это очень высокий процент. Причем лечению она поддается очень сложно. В первую очередь, заболевают дети, особенно те, у которых ослабленный иммунитет. Среди взрослых наиболее уязвимыми являются беременные женщины, люди с хронической патологией», - заключил профессор.

Как сообщалось ранее, с первого марта из-за коронавируса Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею и Иран.

Ранее в Минздраве рассказали какие страны вошли в первую категорию по степени риска по коронавирусу.



