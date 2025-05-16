Глубокая переработка полимеров в Казахстане: почему важно предпринять практические шаги как можно скорее

Губительный импорт

Полноценное раскрытие потенциала нефтегазохимической сферы вполне может стать реальным драйвером диверсификации отечественной экономики, однако пока говорить об этом рано.

Сейчас наша страна испытывает острую потребность в импорте готовых полимерных изделий, что, конечно, тормозит развитие собственного производства. В прошлом году Казахстан закупил у партнеров готовых изделий из пластмасс на 3,4 млрд долларов. В число товаров этой категории входят шины, плиты, пленки, упаковка, игрушки, нити и т. д.

Фото: Бюро национальной статистики

Более того, наша республика пока не особо преуспевает в экспорте полимерных изделий. Так, отрицательное сальдо в международной торговле данными товарами стало уже привычным для Казахстана. По некоторым видам полимерной продукции импорт превосходит экспорт в десять и более раз. Например, это касается товаров, включающих пластик и резину, – 104 млн экспорта против 1 млрд 142 млн импорта. Очевидно, что уже много лет подряд в этой области отсутствует адекватный экономический эффект, который мог бы быть аккумулирован через занятость наших граждан, налоги предприятий и переработку сырья внутри страны.

Фото: Бюро национальной статистики

В качестве положительного примера можно отметить начало строительства нескольких важных объектов в сфере нефтегазохимии. Проекты реализуются компанией KMG PetroChem, входящей в структуру АО "НК КазМунайГаз". В ближайшие годы в Казахстане появятся завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн, комплекс по выпуску полиэтилентерефталата (до 735 тысяч тонн), газосепарационный комплекс на Тенгизе и магистральный этанопровод.

Предполагается, что данные проекты сформируют стабильную базу для производства полимеров и удобрений в Казахстане. В то же время уже сегодня крайне важным видится стимулирование внутреннего спроса на эту продукцию. Необходимо принять меры по обеспечению сбыта нефтегазохимии на внутренний рынок ещё до того, как заводы выйдут на свою максимальную производственную мощность.

Что не так с полимерным рынком Казахстана?

Вообще, если говорить о загрузке перерабатывающих предприятий, то в нашей стране есть множество негативных примеров. Так, в Казахстане функционируют всего лишь 170 подобных объектов, хотя официально их зарегистрировано свыше 1000. При этом даже на работающих загрузка мощностей не превышает 60%. На строительство заводов и комплексов, о которых говорилось выше, затрачиваются существенные средства: не хотелось бы, чтобы НГХ продукция шла исключительно на экспорт.

Фото: Бюро национальной статистики

Большой проблемой для отечественного производителя остаётся активность "серого" импорта, то есть продукции, не имеющей официальной сертификации и подтверждённого происхождения. Рынок готовых изделий из полимеров в этом плане не исключение. Многие отечественные компании охотно закупают дешёвые несертифицированные товары, что впоследствии сказывается на качестве конечного продукта.

Недобросовестность при маркировке полимерных продуктов – ещё одна актуальная проблема. Зачастую используются поддельные сертификаты СТ-KZ, то есть товар, произведённый за рубежом, выдаётся за отечественный. Из-за этого у потребителей подрывается доверие даже к добросовестным предпринимателям, а сам принцип честной конкуренции рушится.

В сфере инфраструктурных закупок также имеются недостатки. К примеру, очень неохотно берутся на вооружение современные полимерные решения, хорошо зарекомендовавшие себя в европейских странах. Переход на пластиковые трубы позволил им в значительной степени снизить аварийность в газовых сетях и сократить потери воды.

Следует понимать, что сегодня полимерная продукция активно используется практически во всех ключевых отраслях, включая строительство, медицину, агропромышленный сектор, ЖКХ. И, к сожалению, в настоящий момент нельзя сказать о наличии прочной связи всех этих отраслей с нефтегазохимической промышленностью. А это означает, что Казахстан рискует ещё на долгие годы остаться лишь поставщиком сырья для других стран.

Если действовать, то уже сегодня

Очевидно, что для выхода на новый промышленный уровень следует развивать переработку базовых нефтегазохимических продуктов в товары, которые востребованы как в Казахстане, так и за рубежом. В KMG PetroChem видят необходимость в создании кластера МСБ вокруг Kazakhstan Petrochemical Industries и других НГХ заводов для производства такой продукции, как стройматериалы, полиэтиленовые трубы, плёнка, упаковка и др.

За позитивным примером не нужно ходить далеко. В соседнем Узбекистане имеется промышленный кластер по переработке полимеров, который эффективно обслуживает потребности смежных отраслей. У современного Казахстана есть все возможности, чтобы, как минимум, не отставать от южного соседа в этом вопросе.

Глубокая переработка полимеров видится стратегической задачей, так как с ее решением достигаются глобальные цели. Речь идет о снижении импортозависимости, росте экспорта готовой продукции, усилении экономического суверенитета и создании новых рабочих мест.

Возвращаясь к деятельности KMG PetroChem, следует отметить, что компания не только реализует проекты по строительству промышленных объектов. В октябре прошлого года в KMG PetroChem при поддержке Минэнерго РК начал функционировать Офис дальнейших переделов полимеров.

Его работа нацелена на импортозамещение, а также увеличение потребления полимеров в Казахстане до 2030 года. В компании озвучили амбициозную задачу: увеличить объем внутреннего потребления полимерных продуктов как минимум в два раза на базе собственного сырья.