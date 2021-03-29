Глубина промерзания почвы превышает прошлогодние показатели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области всего в четырех пунктах наблюдения началось оттаивание почвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в прошлом году оттаивание шло более быстрыми темпами из-за более тёплой погоды и ряда других факторов. На 26 марта 2020 года оттаивание отмечалось в 14 пунктах наблюдения из 16. Например, в Талшике оттаяло 25 см с глубины и 10 - с поверхности почвы, в Тайынше - 22 с глубины и 21 - с поверхности. В этом году оттаивание почвы отмечают только в Саумалколе - 1 см с глубины, Чкалово - 11 см с глубины, Явленке - 1 см с глубины, Петропавловске - 5 см с глубины.

«Промерзание почвы оказывает существенное влияние на величину поверхностного стока. Чем сильнее и глубже промерзает почва, тем больше увеличивается поверхностный сток. При наступлении потепления, почва начинает оттаивать, причём не только с поверхности, но и с глубины промерзания. Сейчас почва по области мёрзлая, покрытая снегом. Глубина промерзания почвы в 2021-м году превышает уровень прошлого года по всем пунктам наблюдения», - проинформировали в филиале.

С приходом тепла оттаивание почвы ускоряется. Повышение температуры воздуха в регионе ожидают в первой декаде апреля.