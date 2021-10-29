Глобальный спутниковый оператор рассказал о сотрудничестве с KazSat

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления всемирно-известной спутниковой операционной компании Стив Коллар рассказал о сотрудничестве с казахстанской компанией KazSat в области космических технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый спутник (нового поколения) мы запускаем в следующем году и к концу 2022 года мы запустим второй спутник. Мы и сегодня запускаем, используя существующие орбитальные группировки, в этом мы, кстати, активно работаем с компанией KazSat и с ее демопроектами. У нас есть возможность обеспечения локальных порталов и терминалов. То есть, для Казахстана мы можем оказать пакет на все услуги из одного окна. Здесь мы охватываем все вопросы, такие как: цифровая безопасность, суверенность интернета», - сказал Стив Коллар, выступая на международном форуме Digital Bridge 2021.

Ранее он поделился планами по обеспечению широкополосного доступа к интернету казахстанских сел.

«Мы оперируем 50 геостационарными спутниками и 20 негеостационарными средними спутниками на удалении нескольких тысяч км от земли. Мы занимаемся космической индустрией и это весьма важно для нас, поскольку космос, это нечто экстраординарное. Совместно с KazSat и прочими коллегами в индустрии - то, чем мы занимаемся, это большой вызов и большая награда. Почему награда? Потому что мы получаем очень ценный технический опыт», - отметил Стив Коллар.