Глобальный сбой зафиксирован в работе WhatsApp

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глобальный сбой зафиксирован в работе мессенджера WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сервис Downdetector , отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о том, что отчеты пользователей мессенджера указывают на проблемы в WhatsApp. В частности, 74 % пользователей сообщают о перебоях с отправкой сообщения. Пользователи также жалуются на проблемы с загрузкой и входом в приложение.

На проблемы жалуются пользователи из разных стран. В комментариях они отмечают, что WhatsApp «прилег» в Казахстане, России, Украине, Турции, Анголе, Индонезии, Норвегии, Бразилии, Непале, Малайзии, Италии, Испании, Германии и в других странах.

В телеграмм-каналах активно делятся информацией о том, что в WhatsApp произошел глобальный сбой. Facebook, Telegram, Instagram, TikTok пока работают.