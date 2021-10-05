Глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp, передает МИА «Казинформ».

О сбоях в работе сервисов свидетельствуют данные сайта Downdetector . На неполадки жалуются пользователи из Казахстана, Аргентины, Великобритании, Германии, Италии, Ирана, Польши, России, США и других стран.

«Мы знаем, что у некоторых людей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное состояние, и приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении Facebook, размещенном в официальном аккаунте Twitter.

Такое же заявление размещено на страницах WhatsApp и Instagram. Все три указанные соцсети принадлежат американской компании Facebook.