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    22:54, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp, передает МИА «Казинформ».

    О сбоях в работе сервисов свидетельствуют данные сайта Downdetector . На неполадки жалуются пользователи из Казахстана, Аргентины, Великобритании, Германии, Италии, Ирана, Польши, России, США и других стран.

    «Мы знаем, что у некоторых людей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное состояние, и приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении Facebook, размещенном в официальном аккаунте Twitter.

    Такое же заявление размещено на страницах WhatsApp и Instagram. Все три указанные соцсети принадлежат американской компании Facebook.


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