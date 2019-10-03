Глобальный саммит ЮНВТО пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 9 по 12 октября в городе Нур-Султане пройдет 8-й Глобальный саммит по вопросам развития городского туризма. Об этом сообщила на брифинге в столичном акимате заместитель директора компании «Астана Конвеншн Бюро» Хелена Махуас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот саммит будет в первый раз проходить в Центральной Азии. До этого он проходил в таких крупных городах, как Барселона и Сеул. Теперь он пройдет в Нур-Султане, и это будет большим событием для города. ЮНВТО ответственна за продвижение всемирного туризма, за продвижение устойчивого современного туризма. В крупных городах существуют проблемы, связанные с развитием туризма. В связи с этим, темой 8-го Глобального саммита была выбрана «Умные» города – «умная» дестинация». Будут обсуждаться вопросы реализации программ «умных» городов. Мы бы хотели увеличения количества туристов, и мы надеемся, что проведение саммита в Нур-Султане позволит привлечь опыт таких городов в других странах, что саммит послужит хорошей платформой для обсуждения проблем этих городов, чтобы в будущем городу избежать этих проблем», – сказала Х. Махуас.

Глобальный саммит по городскому туризму проходит один раз в год в городе, выбранном в соответствии с требованиями Всемирной туристской организации (ЮНВТО) – основного инициатора и организатора саммитов по всему миру.

8-й Саммит организуется акиматом города Нур-Султана совместно с ЮНВТО, при содействии Назарбаев Университета, АО НК «Астана-ЭКСПО», АО «Kazakh Tourism», медицинских организаций города, управления туризма Акмолинской области.

Ожидается, что проведение глобального саммита даст импульс развитию столицы, позволит заявить о себе как о городе с развитой инфраструктурой, отличными конгрессными и выставочными возможностями. На сегодня зарегистрировано более 600 участников, всего ожидается около 700, из них около 250 иностранных участников.

В первый день саммита, 9 октября, предусмотрен семинар ЮНВТО-ICCA (Международная ассоциация конгрессов и конференций) по индустрии встреч. 10 октября состоится круглый стол: «Умные» города и туризм» и другие мероприятия. Затем состоится принятие декларации «Умные» города - «умные» направления». В пятницу, 11 октября пройдут панельные сессии на темы: «Использование лучших технологий для создания конкурентоспособных городских направлений», «Городские направления для всех: содействие всеобщей доступности».