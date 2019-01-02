Глобальный культ: Геннадия Головкина сравнили с Мохаммедом Али

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - Зарубежный портал Thegruelingtruth.net в своем материале поделился мыслями о феномене казахстанца Геннадия Головкина после его поединков с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

«Теперь GGG - это что-то вроде позднего Мохаммеда Али, глобальная суперзвезда, которая выглядит дважды пострадавшей благодаря недалёким и непроницаемым процессам в спорте, которая не может себе помочь. Победа «Канело», хотя и приятная по началу, в итоге мало поможет росту и увеличению его популярности среди аудитории. Два спорных решения, которые огорчили Геннадия Головкина, чудовищно увеличили размер его «народа», сделав это глобальным культом. Не нужно побеждать, чтобы быть победителем. Это бокс. Это жизнь», - отмечается в материале.

Напомним, казахстанец Геннадий Головкин провёл предыдущий бой 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе против мексиканца «Канело» Альвареса. Этот поединок закончился победой мексиканца решением судей.