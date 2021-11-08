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Глобальный формат представления данных о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы введен в РК

8 Ноября 2021 10:07
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Глобальный формат представления данных о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы введен в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Авиационная администрация Казахстан» успешно завершила работу по внедрению в гражданской авиации Республики Казахстан стандартов ИКАО по применению Глобального формата представления данных о состоянии поверхности взлетно-посадочной полосы — Global Reporting Format, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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«Как результат с 4 ноября 2021 года эксплуатанты сертифицированных аэродромов Республики Казахстан приступили к выполнению оценки и передаче донесений о состоянии поверхности ВПП по новой методологии ИКАО. С внедрением GRF в Республике Казахстан впервые были начато опубликование снежных извещений «SNOWTAM» летным экипажам. Первыми, опубликовавшими SNOWTAM, стали аэропорты Костанай, Павлодар, Алматы», - сказано в сообщении комитета.

Одной из глобальных целей ИКАО в области безопасности полетов является обеспечение безопасности операций на взлетно-посадочной полосе. В частности сокращение числа выкатываний воздушных судов, поскольку доля авиационных происшествий, приходящихся на случаи выкатываний воздушных судов с взлетно-посадочной полосы составляет около 15%, при этом, на данную категорию происшествий приходится 50% от всех фатальных авиационных происшествий. 80% случаев выкатываний ВПП происходит в связи с ухудшением сцепления на взлетно-посадочной полосе вследствие наличия на ней атмосферных осадков в зимнее время.

«Методология GRF направлена на повышение безопасности полетов путем предупреждения случаев выкатываний воздушных судов за пределы взлетно-посадочной полосы при наличии на ней атмосферных осадков, обеспечивая единообразный во всем мире подход к проведению оценки состояния и подготовке донесения об условиях поверхности взлетно-посадочной полосы. Сопоставляя донесения о состоянии ВПП с данными о летно-технических характеристиках самолета, предоставленными производителем воздушных судов, летный экипаж может рассчитать взлетно-посадочные характеристики для безопасной посадки», - заключили в ведомстве.

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#Безопасность   #МИИР РК   #Авиация  
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