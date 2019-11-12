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Глобальный альянс лидеров за безъядерное оружие предложил создать Елбасы

12 Ноября 2019 11:12
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Глобальный альянс лидеров за безъядерное оружие предложил создать Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил создать Глобальный альянс лидеров за безъядерное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В манифесте «Мир. XXI век», с которым я выступал на одной из сессий ООН, я отмечал необходимость формирования географии устойчивого мира, прийти к 50-летию ООН безъядерного оружия. Задача приобретает особую актуальность. Мы видим, что в мире растет запрос на создание авторитетной, глобальной платформы для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения. С учетом этого считаю необходимым инициировать создание глобального альянса лидеров за безъядерное оружие», - сказал Елбасы в ходе заседания Astana Club.

Он отметил, что ведущие ученые мира, авторитетные политики, дипломаты могли бы объединить свои усилия в деле нераспространения ядерного оружия.

«Предлагаю обсудить участникам нашего форума перспективы создания такого международного объединения», - обратился к участникам Пятого ежегодного Клуба.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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