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    11:36, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Глобальные катастрофы созданы человеческим эгоизмом – верховный имам аль-Азхара

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный имам древнего исламского университета аль-Азхар, шейх Ахмед аль-Тайеб призвал человечество задуматься о причинах глобальных катастроф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мир не успел оправиться от кошмаров коронавируса, как его охватили другие пандемии и катастрофы. Природные, политические и экономические, которые человек создал своими руками в силу своего эгоизма. Они поразили людей. Священный Коран говорил об этих двух явлениях и их последствий около 15 веков назад. Там был упомянут процесс вмешательства человека в дела земли», - сказал Ахмед аль-Тайеб на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

    Он привел примеры.

    «Мы не думаем, однако нам следует помнить, что человечество сегодня испытывает ужас и страх по причине неожиданных изменений природы и климата, которые выражаются в потеплении, лесных пожарах, угрозе затопления городов и схода селей, пересыхания некоторых рек, падежа большого количества живых существ и многого другого, что мы видим собственными глазами», - отметил имам.

    «Нам хотелось бы напомнить, что эти катастрофы созданы человеком по причине его умыслов, попустительства и невнимания к другим», - заключил Ахмед аль-Тайеб.



    Фото: t.me/bort_01









    Теги:
    Съезд лидеров мировых религий Астана Международная деятельность Мнения
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