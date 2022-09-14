Глобальные катастрофы созданы человеческим эгоизмом – верховный имам аль-Азхара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный имам древнего исламского университета аль-Азхар, шейх Ахмед аль-Тайеб призвал человечество задуматься о причинах глобальных катастроф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мир не успел оправиться от кошмаров коронавируса, как его охватили другие пандемии и катастрофы. Природные, политические и экономические, которые человек создал своими руками в силу своего эгоизма. Они поразили людей. Священный Коран говорил об этих двух явлениях и их последствий около 15 веков назад. Там был упомянут процесс вмешательства человека в дела земли», - сказал Ахмед аль-Тайеб на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Он привел примеры.

«Мы не думаем, однако нам следует помнить, что человечество сегодня испытывает ужас и страх по причине неожиданных изменений природы и климата, которые выражаются в потеплении, лесных пожарах, угрозе затопления городов и схода селей, пересыхания некоторых рек, падежа большого количества живых существ и многого другого, что мы видим собственными глазами», - отметил имам.

«Нам хотелось бы напомнить, что эти катастрофы созданы человеком по причине его умыслов, попустительства и невнимания к другим», - заключил Ахмед аль-Тайеб.









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