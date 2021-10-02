Глобальные инициативы Казахстана важны и для Азербайджана – аналитик

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане пристально следят за глобальными и региональными инициативами Казахстана. В первую очередь это касается двусторонних отношений между двумя странами и интеграции в рамках тюркоязычных стран. Такое мнение выразил политический аналитик, руководитель Центра Политических Исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам аналитика, буквально на днях спикер парламента АР Сахиба Гафарова участвовала в заседании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, где председательство перешло от Азербайджана к Казахстану. В рамках визита в Казахстан председатель Милли Меджлиса встретилась в столице страны Нур-Султане с Первым Президентом РК-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

«Господин Назарбаев сообщил, что внимательно следит за разворачивающимися в Азербайджане процессами. Он подчеркнул, что одержанная Азербайджаном в Отечественной войне победа имеет огромную важность для всего региона и тюркского мира. Кроме этого Елбасы заявил, что внешнеполитический курс президента Азербайджана И.Алиева, шаги по обеспечению мира и стабильности в регионе, а также открытие транспортных коридоров при новых реалиях способствовали весьма значительному росту международной репутации Азербайджана. Эти слова Н.Назарбаева были высоко оценены в Азербайджане», - сказал спикер.

Как отметил Э.Шахиноглу, Казахстан привлекает внимание общественности и политических кругов Азербайджана своими глобальными инициативами.

«Среди инициатив можно назвать создание Астанинского экономического форума, саммит и председательство Казахстана в ОБСЕ, председательство в Организации Исламского Сотрудничества и другие. Именно при активной поддержке Казахстана были созданы Шанхайская Организация Сотрудничества и Евразийский Экономический Союз. Казахстан не последнюю роль играет в разрешении разных конфликтов. Казахстан стал площадкой для разрешения сирийского конфликта, где главные игроки – лидеры России, Турции и Ирана впервые встретились в Астане. Поэтому это процесс так утвердился как «Астанинский процесс», - сказал политолог.

Аналитик отметил, что ситуация в Афганистане также беспокоит страны региона, и как и многие страны, Казахстан также заинтересован в стабильности и разрешении проблем это страны.

«Несмотря на сложную ситуацию и на неопределенность в Афганистане Казахстан возобновил поставки муки и зерна в ИРА. Этим Казахстан показал, что готов предоставить продовольственную и иную гуманитарную помощь афганскому народу. Но ситуация в Афганистане это еще вопрос безопасности всего региона. В этом смысле обращает внимание заявление Елбасы Н.Назарбаева на Совете Безопасности Казахстана, что сложившаяся ситуация в Афганистане требует создания новых механизмов безопасности в регионе Центральной Азии. Первый Президент Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечения полной готовности к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма», - поделился Э.Шахиноглу.

Аналитик считает, что всем странам региона, в том числе и Казахстану, нужно быть готовым к любым ситуациям, потому что новые вызовы региональной безопасности диктуют необходимость дальнейших мер по наращиванию армии и укреплению обороноспособности.