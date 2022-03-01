Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений. Поэтому широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране - новые задачи, стоящие перед государством. Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Времени на раскачку нет», - заявил на XXII съезде партии Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат».



