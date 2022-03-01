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    Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК

    1 Марта 2022, 11:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы видим, что наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений. Поэтому широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране - новые задачи, стоящие перед государством. Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Времени на раскачку нет», - заявил на XXII съезде партии Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат».


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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