Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика
Глобальные экономические тренды обсудили в Правительстве
14 Октября 2022, 20:17

Глобальные экономические тренды обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по актуальным экономическим вопросам с участием представителей центральных государственных органов, Национального банка и Института экономических исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Так, рассмотрены глобальные экономические тренды и факторы, влияющие на темпы мирового производства, потенциальные вызовы, а также ситуация на международных рынках в целом.

Подводя итоги, Ерулан Жамаубаев поручил детально проанализировать глобальные тенденции на экспертном уровне.


Фото: primeminister.kz



Новости по теме
Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
Совещание по социальному предпринимательству прошло в Правительстве
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Читайте также
Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
Совещание по социальному предпринимательству прошло в Правительстве
Обеспечить регион мясом птицы собственного производства обещают в СКО
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Президент РК поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли
Нацбанк РК выпустил монеты в честь столетия Маншук Маметовой
Более 20 компаний из Казахстана представят продукцию на выставке в Китае
Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение - Касым-Жомарт Токаев
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив