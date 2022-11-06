Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Глобальное потепление все больше влияет на нашу планету и ее обитателей - COP27

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Ноября 2022, 17:29
Глобальное потепление все больше влияет на нашу планету и ее обитателей - COP27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конференция ООН по изменению климата COP27 начинает свою работу в египетском Шарм-эш-Шейхе. Это новая возможность для мира сдержать глобальное потепление, которое все больше влияет на нашу планету и её обитателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Посмотрите на лето, которое у нас только что было. Его последствия ощутили на себе не только самые уязвимые страны. Сильная жара, пожары, наводнения, засухи. И будь то в Европе, будь то в Северной Америке или в Китае, повсюду ощущались климатические изменения и их последствия», - отмечает руководитель климатического отдела ООН Саймон Стил.

По данным Всемирной продовольственной программы, изменение климата уже стало второй после войны причиной отсутствия продовольственной безопасности.

Температуры в Европе этим летом были рекордно высокими, это свидетельство того, что изменение климата ускоряется. Эксперты уверяют, что если не принять меры, такие разрушительные явления как ураганы, пожары или наводнения, участятся.

Кадр из видео ru.euronews.com



ООН   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС