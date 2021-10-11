Глобальное изменение климата и сохранение биоразнообразия обсудят в Китае

ДАЛИ-КУНЬМИН. КАЗИНФОРМ – Вопросы глобального изменения климата и сохранения биоразнообразия обсудят на открывающейся в понедельник 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (СОР15) в городе Куньмин (провинция Юньнань) на юге-западе Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия состоятся тематические форумы, на которых участники обсудят вопросы, касающиеся глобального изменения климата и сохранения биоразнообразия, устойчивого управления дикой природой и другие.

Участники мероприятия рассмотрят результаты осуществления Конвенции и стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы.

По словам пресс-секретаря Конвенции ООН о биологическом разнообразии Лю Сыцзя, из 20 Айтинских целей, поставленных в 2010 году мировому сообществу и направленных на усиление защиты биоразнообразия в глобальном масштабе на период до 2020 года, к настоящему времени не удалось достичь в полной мере ни одной.

В ходе второго этапа СОР15, который пройдет в 2022 году, будет рассмотрена Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года. «Международное сообщество возлагает на нее большие надежды», - отметила Лю Сыцзя.

Накануне 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (СОР15) в минувшие выходные в городе Дали (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) прошел Эрхайский форум по строительству глобальной экологической цивилизации, на котором более 300 участников поделились своими идеями по построению экологического чистого мира.

«Китай будет выполнять свои обязательства перед международным обществом в области достижения углеродной нейтральности в автомобильной промышленности», - заявил на Эрхайском форуме председатель Китайской ассоциации науки и техники Ван Ган.

Ван Ган отметил, что к концу следующего года в Китае будет введено в эксплуатацию более 1000 автомобилей на топливных элементах, добавив, что «зеленая» энергетика и водородная энергия составит важную часть в энергоснабжении зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Напомним, что первый этап 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (СОР15) пройдет с 11 по 15 октября в городе Куньмин. Конвенция ООН о биологическом разнообразии, вступившей в силу в 1993 году, насчитывает 196 участников.