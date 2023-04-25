Глиняную посуду периода правления Екатерины II обнаружили на месте основания Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Интересная находка в виде половины глиняной плошки представляет для регионального краеведения большой интерес. Самобытный гончарный предмет с узорами содержит надписи, которые написаны кириллицей, но пока остаются загадкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 15 км от Семея, в посёлке Старая Крепость, краеведы нашли интересный предмет, который может украсить любую экспозицию старинной керамики. Это фрагменты плошки. Половина изделия в виде пазла из трёх кусочков была найдена в отвале земли. Краеведы, которые часто исследуют место основания первой Семиполатной крепости, обратили внимание на примечательные глиняные осколки.

«На территории строящегося дома, на месте, где откинули большое количество грунта, мы обнаружили эти фрагменты. Они сразу бросились в глаза. Причём удалось составить из них половину плошки – это тарелка, из, которой, возможно, ели суп или кашу. Снаружи и внутри по бокам есть зигзагообразный орнамент, он нанесён линиями и дополнительно украшен точками. Такое встречается не часто, и это первая особенность. А вторая – на дне виден текст, написан кириллицей, но что именно – пока сложно сказать. Открыть тайну могли бы остальные части нашей глиняной находки, которые мы обязательно будем искать», - рассказал подробности председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

Диаметр разполовиненной посуды – 25 см, высота бортиков – 5 см. По мнению любителей родного края, эта находка – совершенно уникальный случай не столько для истории, сколько для краеведения.

Во-первых, предмет найден на историческом месте, там, где в 1718 году была основана первая Семиполатная крепость. Во-вторых, большой удачей является то, что уже сейчас можно определить форму и воссоздать недостающие части. Ведь зачастую краеведы могут только предполагать, каким был предмет, основываясь лишь на осколках стенок сосудов и радиусе их изгибов. И в-третьих, на плошке оставлено послание из прошлого. Пока одни археологи-любители ломают голову над ребусом, другие выдвигают предположения по поводу дарителя и адресата.

«Надпись начинается так: «С Но…», а дальше непонятно. Словно даритель хотел поздравить с каким-то событием. Ещё нужно помнить, что в то время было мало грамотных людей. В этот период, в середине 18 века, крепость переезжала на новое место, выше по Иртышу, где и расположен нынешний город Семей. Возможно, подарок связан с этим событием. Представьте, мастер сделал чашу, преподнёс служивым людям и подписал, например: «С новой крепостью», или «С новой должностью, - выдвигает гипотезы Марат Сасанов. – Если это связано с конкретным человеком, то это будет редкий случай, когда таким вот способом можно будет персонализировать конкретного человека в историческом разрезе».

Земля в районе старой крепости, где расположен одноимённый посёлок, усыпана керамическими осколками. Найденная плошка находилась на глубине 50 см – предположительно, это слой эпохи правления Екатерины второй, говорят краеведы и посиковики.

В то время фарфоровую посуду могли позволить себе только состоятельные люди, поэтому «рабочий класс» ваял для себя утварь своими руками. Чашки и плошки обжигали кустарным методом, о чём говорят продольные чёрные полосы на срезе фрагментов плошки.

Ровно год назад, в начале апреля, краеведы Семея нашли в окрестностях родного города уникальный керамический предмет – целый круглодонный горшочек андроновского периода, возраст которого оценивается примерно в 1700 лет. Его передали в областной историко-краеведческий музей.