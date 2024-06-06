Glencore рассматривает продажу доли в «Казцинк» покупателям из Китая

Швейцарская компания Glencore Plc рассматривает возможность продажи своей доли в казахстанской горнодобывающей компании «Казцинк» потенциальным покупателям из Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bloomberg.

— По словам источников, знакомых с ситуацией, речь идет о продаже почти 70% акций Glencore в «Казцинке» — сделка оценивается ни много ни мало в несколько миллиардов долларов США, — говорится в публикации.

Тот же источник сообщает, что Glencore также находится в процессе продажи золотого месторождения Васильковское, которым управляет «Казцинк». Bloomberg напоминает, что первая сделка по продаже была отменена более семи лет назад.

Золотой рудник и основные предприятия «Казцинка» по производству цинка могут быть проданы отдельным покупателям или же одной стороне. Переговоры носят предварительный характер и могут и не привести к сделке. Представитель Glencore отказался от комментариев.

«Казцинк» представляет собой разветвленную сеть рудников, обогатительных фабрик и заводов по всему Казахстану, что позволяет компании заниматься не только добычей руды, но и производством готового металлического цинка и изделий из него. Компания была создана в 1997 году в результате слияния трех основных гигантов цветной металлургии Восточного Казахстана, контрольный пакет акций которых принадлежал государству.

Генеральный директор Glencore Гэри Нэгл продолжил стратегию своего предшественника по оптимизации портфеля компании, распродавая более мелкие или более сложные активы. Компания уже продала цинковые активы в Перу и некоторые из своих небольших предприятий по добыче меди.

Как и цены на медь, стоимость цинка выросла в этом году на фоне ограничений на добычу полезных ископаемых, но долгосрочные перспективы омрачены зависимостью металла от многострадального строительного сектора. Этому также препятствует ограниченное использование цинка в быстрорастущих отраслях, таких как возобновляемые источники энергии и электромобили, где растет спрос на другие металлы, такие как медь и алюминий.

В среду на Лондонской бирже металлов цены упали на 1,6% и составили $2888, в результате чего годовой прирост цинка снизился до 8,6%.

Согласно годовому отчету Glencore, производство цинка «Казцинком» выросло на 27 500 тонн в 2023 году до 173 900 тонн, в то время как производство свинца составило 35 600 тонн, меди — 14 800 тонн, а золота — 598 000 унций.