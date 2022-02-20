Глаза боятся – руки делают: как работают бутафоры «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чем отличается обычный керамический или стеклянный кувшин от кувшина, созданного художниками-бутафорами? Почему в спектакле иногда нельзя использовать настоящие предметы? Об этом рассказали в бутафорском цехе театра «Астана Опера», передает МИА «Казинформ».

Важным правилом в бутафорском деле является то, что реквизит должен быть прочным и максимально легкими, и в «Астана Опера» знают все секреты, чтобы достичь поставленных целей. Здесь создают интересные вещи: от простых масок до доспехов батыров и рыцарей, от чашки до замысловатых кубков, от кинжала до стреляющих пушек, а также делают многое-многое другое.

«Я бы сказала, что самый большой бутафорский цех в стране – это наш в «Астана Опера». Мастера цеха всегда находятся в поиске, осваивая новые достижения в области сценического оборудования, использования различных технологий и новых материалов. Владеют многими технологиями художественной обработки материалов, в частности, папье-маше, чеканкой, лепкой из глины, резьбой по дереву, росписью, могут создавать скульптуры. Живая фантазия молодых сотрудников и советы опытных мастеров способствуют профессиональной и активной работе цеха», - отметила Райхан Кокиланова, руководитель бутафорского цеха театра «Астана Опера», имеющая стаж в сфере бутафории порядка 40 лет.

Слово «бутафория» по-итальянски означает «мусор». Слово это произошло от двух итальянских слов — buttare (выбрасывать) и fuori (наружу, на улицу). То есть наше слово «бутафория» может означать «ненужную вещь, которую не жалко выбросить». Что интересно, в итальянском языке слова «бутафория» в театральном понимании не существует. В Италии говорят «oggetti di scena» — то есть «сценические предметы». В древности, когда в Греции был открыт первый театр, собирали, восстанавливали и использовали в спектакле разбитые доспехи воинов.

«Это может показаться смешным, но мы иногда работаем с «мусором», — отметила Райхан Кокиланова. В редких случаях наши сотрудники приносят старые вещи из дома в цех, тем самым давая им «вторую жизнь». Нужные материалы для изготовления мы, конечно, заказываем, но бывает и такое, что свою уникальную вещь тоже можно использовать», — рассказала начальник цеха.

В работе всех цехов театра важно соответствовать эскизам художников-постановщиков и отображать историческую эпоху, «реконструировать» настоящие предметы быта, костюмы того времени, которое представлено в спектакле. Этому способствует изучение соответствующей литературы, старых фотографий и картин. Например, если сценограф или режиссер говорят, что для спектакля нужно изготовить меч, сотрудники цеха уточняют, будет ли этот меч функциональным. Очень важно – достанет его главный герой из ножен во время спектакля или нет. От этого зависит, из какого материала его изготовят. К примеру, он может быть сделан из тонкого титанового листа, самого легкого, благодаря чему меч не будет очень сильно свисать над землей.

«Чем сложнее перед нами поставлена задача, тем интереснее работать. Здесь мы показываем себя по-новому, занимаясь любимым делом. По мере расширения репертуара театра и подготовки к новым постановкам, мы совершенствуемся. «Глаза — боятся, руки делают», - рассказала Райхан Кокиланова.

Сценографы дают мастерам возможность проявлять свою фантазию. Как отмечалось выше, технология создания реквизита осуществляется по эскизам сценографов и утвержденной схеме будущего спектакля. Бутафория обычно бывает готова за несколько недель до премьеры, чтобы оставалось время на внесение дополнений и исправлений, а также для использования ее в репетиционном процессе.

Цех также занимается ремонтом деталей реквизита из спектаклей текущего репертуара. Бутафоры тесно сотрудничают с реставрационно-поделочным цехом театра, участвуют в финальном оформлении крупных элементов декораций.

Кроме того, в цехах «Астана Опера» проходят практику студенты старших курсов из творческих вузов столицы, самые талантливые, перспективные молодые ребята остаются здесь работать.

На сегодняшний день в бутафорском цехе трудятся 10 художников-бутафоров. В частности, Ерзат Елшибаев, Гульбарам Капушева, Нурболат Нурмангалиев, Мадиар Мукишев, Айгерим Рахматулина, Рауана Рамазанова, Махаббат Сарбаева, Инкар Ахметова, Аскар Манарбек, Дагыс Байдол – все они профессионалы своего дела. Ряд из них уже зарекомендовал себя не только в театре, в Казахстане, но и за рубежом.

«К афоризму «Театр начинается с вешалки» хотелось бы добавить, что в работе над спектаклем принимают участие не только артисты и режиссеры, но и невидимые воины, то есть мы, бутафоры. Теперь это узнают все», - подытожила руководитель бутафорского цеха Райхан Кокиланова.