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Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая провели переговоры

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2023, 21:07
Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая провели переговоры Фото: gov.kz

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу в рамках участия в 4-ом Совещании министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай» провёл переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров с китайским коллегой были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Мурат Нуртлеу подчеркнул, что развитие отношений всестороннего стратегического партнёрства с Китаем представляет собой один из неизменных важных приоритетов во внешней политике Казахстана. Отметил необходимость принятия совместных усилий для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в целях дальнейшего расширения многогранного сотрудничества между двумя странами, в особенности в сфере торговли и инвестиций.

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Стороны выразили готовность и далее укреплять координацию и тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата «Центральная Азия – КНР» и других многосторонних механизмов.

В тот же день глава МИД М. Нуртлеу встретился с секретарём парткома провинции Шэньси Чжао Идэ. Этот регион является одним из основных транспортно-логистических хабов КНР. На переговорах обсуждены вопросы развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения эффективных грузоперевозок по трансконтинентальному маршруту «Китай-Европа-Китай», а также налаживания межрегионального взаимодействия.

Сторонами с удовлетворением отмечено открытие прямого авиасообщения по маршруту Сиань-Астана-Сиань, что, несомненно, положительно скажется на расширении обменов между гражданами и бизнесменами двух стран.

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Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Китай  
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