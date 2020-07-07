Главы Туркменистана, Бельгии и Монголии поздравили Елбасы с юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК продолжает получать поздравительные телеграммы от глав иностранных государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В своем письме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул роль Елбасы в становлении и процветании независимого Казахстана.

«Ваша служба во благо Казахстана, Ваш богатый опыт и рассудительность являются важными ориентирами для Тюркского мира, в укрепление единства и целостности которого Вы внесли значительный вклад.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, а братскому и дружественному народу Казахстана – благополучия и процветания», - написал Р.Т. Эрдоган.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что жизненный путь Нурсултана Назарбаева, его любовь к Родине и сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для подражания подрастающему поколению.

«Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего 80-летнего юбилея.

В настоящее время большие успехи, достигнутые во всех сферах общественно-политической жизни Казахстана, весомые достижения в экономическом развитии страны, укрепление авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем», - говорится в письме Президента Туркменистана.

Наилучшие пожелания счастья и процветания Первому Президенту и народу Казахстана также направил Король Бельгии Филипп и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.