Главы стран СНГ поздравили Елбасы с Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Елбасы поступила корреспонденция от ряда глав государств и правительств по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на elbasy.kz.

«Отмечая этот священный праздник, мы с признательностью вспоминаем о несгибаемом мужестве и беспримерном героизме наших отцов и дедов, плечом к плечу защищавших родную землю и спасших мир от угрозы нацизма. Уверен, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, унаследованные от старших поколений, будут и впредь служить прочной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», - говорится в телеграмме Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Поздравительное письмо с пожеланиями крепкого здоровья, мира и благополучия направил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«От всего белорусского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Подвиги наших отцов и дедов на полях сражений, а также самоотверженный труд тех, кто ковал Великую Победу в тылу, остаются для нас неисчерпаемым источником гордости, примером безграничного патриотизма и любви к Родине», - говорится в письме А.Лукашенко.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в своей телеграмме отмечает, что Великая Победа – это бесценное наследие наших народов, которые сражались бок о бок с жестоким врагом и спасли мир от фашизма.

«Сегодня мы воздаем должное солдатам и труженикам тыла и выражаем нашу глубокую благодарность нашим дедам и матерям за то, что они уберегли мир и свободу. Наш священный долг и ответственность – передавать героизм наших предков из поколения в поколение», - пишет С.Жээнбеков.

Телеграмма поздравления на имя Нурсултана Назарбаева поступила и от Президента Республики Молдова Игоря Додона.

«С чувством огромной гордости за нашу общую Великую Победу, 75-летие которой мы отмечаем в эти майские дни, сердечно поздравляю Вас и желаю счастья, добра и благополучия. День 9 мая 1945 года – особая дата для всех стран Содружества, символ доблести и чести советского народа», - говорится в поздравлении И.Додона.

Теплые пожелания доброго здоровья, неиссякаемой бодрости духа и успехов содержатся в письме Премьер-Министра Республики Армения Никола Пашиняна.

«В этот день мы по праву испытываем чувство гордости за тех, кто своим героизмом на фронте и самоотверженностью в тылу внес решающий вклад в разгром фашизма. Наш общий долг – помнить, какой ценой была завоевана Победа, сообща противодействовать попыткам героизации нацизма, распространению идеологии воинствующего национализма и ксенофобии», - говорится в телеграмме.