Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов на заседании ЕМПС в Алматы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в Алматы 5 февраля, будет рассмотрено 11 вопросов. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Напомню, что заседание пройдет в очном формате в Алматы. Два вопроса касаются отмены решений Коллегии ЕЭК о выполнении Казахстаном и Беларусью обязательств в рамках функционирования внутренних рынков. Речь идет о признании барьером запрета на вывоз лома черных и цветных металлов в страны ЕАЭС. Главы правительств рассмотрят подходы по совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер», - отметила помощник председателя Коллегии.

«Также в повестке - вопрос об актуализации перечней стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС», - сообщила И.Малкина

Межправсовет рассмотрит Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств Союза, порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах Союза.

Кроме того, Комиссия представит главам правительств доклад о макроэкономической ситуации в государствах Союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития.

Напомним, очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось 29 января 2021 года под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

По инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос о целесообразности внесения изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года в части сохранения возможности регистрации лекарственных средств, необходимых для потребления на внутреннем рынке, в соответствии с национальным законодательством.

Напомним, с 1 января 2021 года Республика Казахстан председательствует в органах ЕАЭС.