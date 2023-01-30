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Главы правительств стран ЕАЭС приедут в Алматы

30 Января 2023, 15:04
Главы правительств стран ЕАЭС приедут в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы 2-3 февраля состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета и ежегодного цифрового форума «Digital Almaty 2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В заседании Евразийского межправительственного совета примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и руководители Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на пресс-конференции.

По его словам, в повестке дня - вопросы торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.

Ожидается, что в ходе мероприятия главы правительств подпишут соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации.

Во второй день премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии ежегодного форума «Digital Almaty». Традиционно в работе форума ожидается участие видных политических и общественных деятелей, руководителей крупных диджитал компаний, лидеров IT бизнеса и экспертов цифровой отрасли. В этом году в рамках данного мероприятия пройдет также международная выставка тематических проектов с церемонией награждения премией «Digital Almaty Awards».


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